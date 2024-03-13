Wednesday, 13 March 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلمان للإغاثة: المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلم التبرعات وإيصالها للخارج

3/13/2024 2:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات هو مخالف للأوامر الصادرة بهذا الخصوص التي تقضي بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقاً للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.
وأهاب المركز في بيان له اليوم، بالجميع إلى عدم الاستجابة لما يُتدَاولُ من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها، وأن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".
وقال البيان: إن المركز قد هيأ منصة "ساهم" الإلكترونية وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر لحسابات المركز البنكية التالية:
البنك السعودي الفرنسي: ‏SA5655000000099088000563
بنك البلاد: ‏SA8315000999126644880015
مصرف الإنماء: ‏SA5705000068222222207001
البنك العربي: SA4630400108095307050033
بنك الرياض: SA5120000002283448399942
مصرف الراجحي: SA9280000470608017887770
البنك الأهلي السعودي: SA0210000022187849000107
البنك السعودي للاستثمار: SA9565000000101688374001
بنك الجزيرة: SA1660100084395029432001.
وأكد البيان حرص المركز على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محلياً ودولياً، وأن المركز لا يستقطع أي مصاريف إدارية من التبرعات، مبيناً أن المركز يعمل حتى الآن في 98 دولة في مختلف قطاعات العمل الإنساني. وفي حال الرغبة في الاستفسار أو المزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 966920008554.

MENAFN13032024000089011017ID1107973593

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث