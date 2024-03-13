سلمان للإغاثة: المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلم التبرعات وإيصالها للخارج

(MENAFN
- Al Watan) أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات هو مخالف للأوامر الصادرة بهذا الخصوص التي تقضي بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقاً للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.
وأهاب المركز في بيان له اليوم، بالجميع إلى عدم الاستجابة لما يُتدَاولُ من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها، وأن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".
وقال البيان: إن المركز قد هيأ منصة "ساهم" الإلكترونية وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر لحسابات المركز البنكية التالية:
البنك السعودي الفرنسي: SA5655000000099088000563
بنك البلاد: SA8315000999126644880015
مصرف الإنماء: SA5705000068222222207001
البنك العربي: SA4630400108095307050033
بنك الرياض: SA5120000002283448399942
مصرف الراجحي: SA9280000470608017887770
البنك الأهلي السعودي: SA0210000022187849000107
البنك السعودي للاستثمار: SA9565000000101688374001
بنك الجزيرة: SA1660100084395029432001.
وأكد البيان حرص المركز على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محلياً ودولياً، وأن المركز لا يستقطع أي مصاريف إدارية من التبرعات، مبيناً أن المركز يعمل حتى الآن في 98 دولة في مختلف قطاعات العمل الإنساني. وفي حال الرغبة في الاستفسار أو المزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 966920008554.
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