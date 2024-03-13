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فتح الباب للإعلانات الخارجية على الطرق السريعة بين المدن

3/13/2024 2:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق عن رغبتها في طرح مشروع الإعلانات الخارجية على الطرق السريعة بين المدن، للاستثمار وفقًا لأسلوب المشاركة في الداخل. تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الهيئة لجذب المستثمرين والشركات وتعزيز تجربة مستخدمي الطرق.
وأشارت الهيئة إلى أن آخر موعد لتقديم العروض هو الساعة العاشرة صباحًا من يوم الاثنين الموافق 27 شوال المقبل مع التأكيد على أنه لن يتم قبول أي عروض تُقدم بعد هذا التاريخ، مبينة أن موعد فتح العروض المقدمة عند الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق 28 شوال 1445هـ.

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