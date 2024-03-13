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جامعة الأميرة نورة تتيح التسجيل في معرض She Codes 2024

3/13/2024 2:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أتاحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، التسجيل في النسخة الثانية لمعرض مشاريع تخرج طالبات مرحلة البكالوريوس في التخصصات الحاسوبية والتقنية بكليات علوم الحاسب في الجامعات السعودية" She Codes 2024 "، والذي سيقام برعاية وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، على مدى يومين، خلال الفترة 12-13 مايو 2024م، في الحرم الجامعي.
ويساعد المعرض الطالبات على إبراز الجهود والابتكارات التقنية من خلال عرض مشاريعهن، بمصاحبة مسابقة لاختيار مشاريع التخرج الأكثر إبداعًا، ومسابقة أخرى لاختيار أفضل الملصقات العلمية، حيث سيتولى مهمة تحكيم الأعمال محكّمين من مختلف الجامعات السعودية، وقطاعات الأعمال ذات الصلة بالحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وينطلق المعرض الذي يستهدف إيجاد بيئة تنافسية بين طالبات الجامعات السعودية؛ لرفع مستوى المخرجات في التخصصات الحاسوبية والتقنية، وإتاحة تبادل الخبرات بين الطالبات، والاستفادة من تجارب بعضهن البعض، مع ربط الطالبات المُقبلات على التخرّج بسوق العمل، وجهات التوظيف، وحاضنات ومسرعات الأعمال.
ويركز المعرض على توجيه أفكار مشاريع التخرج نحو حل المشكلات الحقيقية المرتبطة بسوق العمل، وقضايا المجتمع وتوجهاته، باستخدام حلول إبداعية مرتكزة على توظيف آخر ما توصلت إليه علوم الحاسب وتقنية المعلومات، إلى جانب ترسيخ العلاقة بين الجامعات وسوق العمل من خلال المشاركة في فعاليات علميّة تدعم عقد شراكات بنّاءة.
ويأتي ذلك للإسهام في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، الرامية إلى رفع القدرات التنافسية في التعليم والتوظيف، وإيجاد فرص العمل، وبناء قدرات الطالبات وتزويدهن بكفاءات القرن الواحد والعشرين، بما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية، ويساهم في رفع القيمة التنافسية لخريجات الجامعة.
يُذكر أنَّ التسجيل في المعرض متاح حتى يوم الاثنين 25مارس 2024م من خلال الرابط (اضغط هنا ).

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