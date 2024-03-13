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الاتحاد السعودي يدشن النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين

3/13/2024 2:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) يدشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء عند العاشرة مساءً في الرياض، النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024 وذلك تزامنًا مع إجراء قرعة الدور نصف النهائي من المسابقة، بمشاركة أندية الهلال، النصر، الخليج والاتحاد.
ويأتي تدشين النسخة الجديدة من الكأس نظرًا لاحتفاظ نادي الهلال بالنسخة السابقة بعد فوزه باللقب العام الماضي، وهي المرة الرابعة التي يتوج فيه بطلًا للنسخة ذاتها (2015، 2017، 2020، 2023)، حيث تنص الفقرة 4 من المادة 27 من اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، على أحقية النادي الذي يفوز بالكأس ثلاث مرات متتالية، أو أربع مرات متفرقة امتلاك النسخة.
وتعد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أغلى البطولات المحلية، وتوج فيها تاريخيًا 10 أبطال الأهلي، الهلال، الاتحاد، النصر، الشباب، الاتفاق، الوحدة، الفيحاء، الفيصلي والتعاون.
وكانت النسخة السابقة من الكأس تم تدشينها عام 2011 حيث شهدت هذه الكأس تنافسًا كبيرًا بين الأندية منذ ذلك الحين وحتى آخر ظهور لها في الموسم الماضي 2022-2023.
يذكر أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين يحصل على جائزة قدرها 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى مقعد مباشر في كأس السوبر السعودي ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

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