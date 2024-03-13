الاتحاد السعودي يدشن النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين

(MENAFN
- Al Watan) يدشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء عند العاشرة مساءً في الرياض، النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024 وذلك تزامنًا مع إجراء قرعة الدور نصف النهائي من المسابقة، بمشاركة أندية الهلال، النصر، الخليج والاتحاد.
ويأتي تدشين النسخة الجديدة من الكأس نظرًا لاحتفاظ نادي الهلال بالنسخة السابقة بعد فوزه باللقب العام الماضي، وهي المرة الرابعة التي يتوج فيه بطلًا للنسخة ذاتها (2015، 2017، 2020، 2023)، حيث تنص الفقرة 4 من المادة 27 من اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، على أحقية النادي الذي يفوز بالكأس ثلاث مرات متتالية، أو أربع مرات متفرقة امتلاك النسخة.
وتعد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أغلى البطولات المحلية، وتوج فيها تاريخيًا 10 أبطال الأهلي، الهلال، الاتحاد، النصر، الشباب، الاتفاق، الوحدة، الفيحاء، الفيصلي والتعاون.
وكانت النسخة السابقة من الكأس تم تدشينها عام 2011 حيث شهدت هذه الكأس تنافسًا كبيرًا بين الأندية منذ ذلك الحين وحتى آخر ظهور لها في الموسم الماضي 2022-2023.
يذكر أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين يحصل على جائزة قدرها 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى مقعد مباشر في كأس السوبر السعودي ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.
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