مانشيني يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي طاجيكستان

(MENAFN
- Al Watan) أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني "روبرتو مانشيني"، اليوم، عن قائمة الأخضر استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ويستضيف الأخضر في 21 مارس الجاري منتخب طاجيكستان على استاد الأول بارك في الرياض، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب طاجيكستان في 26 من شهر مارس على الملعب المركزي في العاصمة دوشنبه.
وضمت قائمة مانشيني (28) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، علي البليهي، علي لاجامي، عون السلولي، حسن كادش، وليد الأحمد، ريان حامد، ياسر الشهراني، متعب الحربي، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، محمد كنو، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري، عباس الحسن، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.
وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في مدينة "الرياض"، بدءًا من يوم الأحد القادم.
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