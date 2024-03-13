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مانشيني يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي طاجيكستان

3/13/2024 2:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني "روبرتو مانشيني"، اليوم، عن قائمة الأخضر استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ويستضيف الأخضر في 21 مارس الجاري منتخب طاجيكستان على استاد الأول بارك في الرياض، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب طاجيكستان في 26 من شهر مارس على الملعب المركزي في العاصمة دوشنبه.
وضمت قائمة مانشيني (28) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، علي البليهي، علي لاجامي، عون السلولي، حسن كادش، وليد الأحمد، ريان حامد، ياسر الشهراني، متعب الحربي، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، محمد كنو، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري، عباس الحسن، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.
وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في مدينة "الرياض"، بدءًا من يوم الأحد القادم.

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