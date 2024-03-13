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ما هو الطبق الصحي المثالي في رمضان؟

3/13/2024 2:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنوع والتوازن في تناول وجبات الإفطار والسحور، واختيار الكميات المناسبة والمحسوبة من مجموعات الأغذية المختلفة.
ودَعَت "الغذاء والدواء" إلى اختيار الحبوب الكاملة مثل (القمح والشوفان) في الطبق الصحي، وتناول منتجات الألبان قليلة الدهون والسكر والملح، وتناول ما لا يقل عن 5 حصص متنوعة من مجموعة الفاكهة والخضروات، والحرص على تناول البقوليات والأسماك والبيض واللحوم والدواجن ومصادر البروتينات الأخرى.
وحثت "الهيئة" على التقليل من الدهون بشكل عام واختيار الزيوت غير المشبعة بكميات قليلة، والتقليل من تناول الأطعمة عالية الدهون أو الملح أو السكر، مع الحرص على شرب 6 إلى 8 أكواب من السوائل يوميًا.
وأشارت إلى ضرورة قراءة البطاقة الغذائية لمساعدتها في اختيار المنتجات الغذائية الأقل من حيث السعرات الحرارية والدهون والسكر والملح، وتوضيح اسم المنتج وتاريخ صلاحيته ومسببات الحساسية وغيرها من المعلومات التي تفيد في اختيار المنتج المناسب.
يذكر أنه لتحديد عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص، يمكن الاستفادة من حاسبة السعرات الحرارية على موقع الهيئة عبر الرابط (اضغط هنا ) .

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