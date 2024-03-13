ما هو الطبق الصحي المثالي في رمضان؟

(MENAFN
- Al Watan) نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنوع والتوازن في تناول وجبات الإفطار والسحور، واختيار الكميات المناسبة والمحسوبة من مجموعات الأغذية المختلفة.
ودَعَت "الغذاء والدواء" إلى اختيار الحبوب الكاملة مثل (القمح والشوفان) في الطبق الصحي، وتناول منتجات الألبان قليلة الدهون والسكر والملح، وتناول ما لا يقل عن 5 حصص متنوعة من مجموعة الفاكهة والخضروات، والحرص على تناول البقوليات والأسماك والبيض واللحوم والدواجن ومصادر البروتينات الأخرى.
وحثت "الهيئة" على التقليل من الدهون بشكل عام واختيار الزيوت غير المشبعة بكميات قليلة، والتقليل من تناول الأطعمة عالية الدهون أو الملح أو السكر، مع الحرص على شرب 6 إلى 8 أكواب من السوائل يوميًا.
وأشارت إلى ضرورة قراءة البطاقة الغذائية لمساعدتها في اختيار المنتجات الغذائية الأقل من حيث السعرات الحرارية والدهون والسكر والملح، وتوضيح اسم المنتج وتاريخ صلاحيته ومسببات الحساسية وغيرها من المعلومات التي تفيد في اختيار المنتج المناسب.
يذكر أنه لتحديد عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص، يمكن الاستفادة من حاسبة السعرات الحرارية على موقع الهيئة عبر الرابط (اضغط هنا ) .
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