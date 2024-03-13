Wednesday, 13 March 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلان موعد استقبال طلبات الاعتكاف في المسجد الحرام

3/13/2024 2:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، عن البدء في استقبال الراغبين في التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الهيئة أن بداية التقديم ستكون في السابع من الشهر الحالي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين وينتهي باكتمال العدد.
وحددت شروط الاعتكاف كالتالي : الموافقة على التعهدات والضوابط النظامية للمسجد الحرام والالتزام بها، والالتزام بالدخول للاعتكاف في الوقت المحدد يوم 20 رمضان، وأن لا يقل عمر المعتكف عن 18 سنة.

MENAFN13032024000089011017ID1107973587

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث