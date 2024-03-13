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النواب الأمريكي يوافق على مشروع حظر Tiktok

3/13/2024 2:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة الأربعاء على مشروع قانون لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له.
ومصير التشريع غير واضح في مجلس الشيوخ، حيث أشار العديد من المشرعين إلى أنهم يرغبون في عقد جلسات استماع حول هذه القضية قبل المضي قدما.
وينص القرار على حظر التطبيق من متاجر التطبيقات الأمريكية ما لم يتم فصله عن الشركة الأم الصينية "بايت دانس"، وفق "سي إن إن" و"واشنطن بوست".
ويلزم القانون الشركة ببيعه في غضون 180 يوما، وفي حال لم تفعل ذلك سيتم حظره في متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
وجاء التصويت بأغلبية 352 صوتا مقابل معارضة 65 وقد صوت 15 جمهوريا و50 ديمقراطيا ضد المشروع.
ولم يتضح بعد مصير الإجراء في مجلس الشيوخ، علما بأن التصويت لصالح القرار في مجلس النواب لا يجعله قانونا، إذ يتعين الموافقة عليه أيضا في مجلس الشيوخ.
ويؤكد النائب مايك غالاغر الجمهوري عن ولاية ويسكونسن الذي يرأس اللجنة المختارة بمجلس النواب بشأن الصين والراعي الرئيسي للحزب الجمهوري لمشروع القانون المقدم من الحزبين، أن "مشروع القانون لا يرقى إلى مستوى حظر تطبيق مشاركة الفيديو".

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