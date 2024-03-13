ارتفاع مؤشر بورصة الدار البيضاء طفيفا في مستهل التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
زاد مؤشر بورصة الدار البيضاء“مازي” طفيفا بنسبة 0.01 في المائة في مستهل تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 12847.64 نقطة.
كما ارتفع مؤشر“مازي 20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0.01 في المائة مسجلا 1044.69 نقطة.
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