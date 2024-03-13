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ارتفاع مؤشر بورصة الدار البيضاء طفيفا في مستهل التعاملات

3/13/2024 2:21:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) زاد مؤشر بورصة الدار البيضاء“مازي” طفيفا بنسبة 0.01 في المائة في مستهل تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 12847.64 نقطة.

كما ارتفع مؤشر“مازي 20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0.01 في المائة مسجلا 1044.69 نقطة.

موضوعات متعلقة ماكدونالدز تتوقع انخفاض المبيعات بضغوط من الشرق الأوسط والصين الأمم المتحدة تسعى للحصول على 852.4 مليون دولار لدعم“الروهينجا” والمجتمعات المضيفة ببنجلاديش 1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال فبراير الماضي المصدر:

MENAFN13032024000202011048ID1107973584

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