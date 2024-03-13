الصين تنشر تقريرين عن الموازنات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نشرت وكالة أنباء“شينخوا” اليوم الأربعاء تقريرين تمت الموافقة عليهما خلال الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني يوم الإثنين الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن التقرير الخاص بكل من تنفيذ خطة 2023 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ومسودة خطة 2024 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية يتكون من ثلاثة أجزاء: تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2023 ، المتطلبات العامة والأهداف الرئيسية وتوجهات السياسات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في 2024 ، والمهام الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عام 2024.
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ويتكون التقرير الخاص بكل من تنفيذ الموازنة المركزية والموازنات المحلية لعام 2023، ومسودة الموازنة المركزية والموازنات المحلية لعام 2024، من ثلاثة أجزاء هى تنفيذ الموازنة المركزية والموازنات المحلية لعام 2023، مسودة الموازنة المركزية والموازنات المحلية لعام 2024 والإصلاح المالي والتنمية المالية في 2024.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107973582
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