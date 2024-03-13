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الصين تنشر تقريرين عن الموازنات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية

3/13/2024 2:21:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) نشرت وكالة أنباء“شينخوا” اليوم الأربعاء تقريرين تمت الموافقة عليهما خلال الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني يوم الإثنين الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن التقرير الخاص بكل من تنفيذ خطة 2023 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ومسودة خطة 2024 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية يتكون من ثلاثة أجزاء: تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2023 ، المتطلبات العامة والأهداف الرئيسية وتوجهات السياسات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في 2024 ، والمهام الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عام 2024.

موضوعات متعلقة ماكدونالدز تتوقع انخفاض المبيعات بضغوط من الشرق الأوسط والصين الأمم المتحدة تسعى للحصول على 852.4 مليون دولار لدعم“الروهينجا” والمجتمعات المضيفة ببنجلاديش 1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال فبراير الماضي

ويتكون التقرير الخاص بكل من تنفيذ الموازنة المركزية والموازنات المحلية لعام 2023، ومسودة الموازنة المركزية والموازنات المحلية لعام 2024، من ثلاثة أجزاء هى تنفيذ الموازنة المركزية والموازنات المحلية لعام 2023، مسودة الموازنة المركزية والموازنات المحلية لعام 2024 والإصلاح المالي والتنمية المالية في 2024.

المصدر:

MENAFN13032024000202011048ID1107973582

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