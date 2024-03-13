الهند تدقق بالاستثمارات الأجنبية المتزايدة في المشتقات المالية

MENAFN - Al-Borsa News) تتزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الهند من خلال أداة مالية غامضة، على الرغم من عمل الجهات التنظيمية على تعقيد إمكانية الاستثمار مجهول الهوية لكل من صناديق التحوط والأثرياء.

قفزت الاستثمارات الموجهة إلى ما يسمى بشهادات الاستثمار في الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار الهجينة الهندية 56% إلى 1.43 تريليون روبية (17.3 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، مقارنة بـ914.6 مليار روبية خلال السنة السابقة، بحسب بيانات من مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند.

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يأتي هذا الارتفاع رغم تشديد متطلبات الإفصاح التي تركز على التحقق من هوية العملاء، بينما تجذب سوق الأسهم الهندية المزدهرة المستثمرين الذين يبحثون عن بدائل للصين. وتتوخى السلطات الحذر بشأن شهادات الاستثمار في الأسهم والسندات جراء احتمال وقوع عمليات غسيل أموال بواسطتها.

وقال جوشوا كراب، مدير الصندوق في“روبيكو” في هونغ كونغ:“لطالما كانت الهند سوقاً مفضلة بسبب نموها الاقتصادي القوي، لكن تراجع جاذبية الصين عزز بالتأكيد هذه الأفضلية منذ بداية السنة الماضية”.

في غضون ذلك، أجرى مصرفيون محادثات مع الجهات التنظيمية لتقديم آرائهم حول متطلبات الإفصاح الإضافية التي دخلت حيز التنفيذ السنة الماضية، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع.

كما أعلنت الهند عن معايير لمنع عمليات“التحويل العكسي” (والتي تعني إعادة الأموال بعد تحويلها إلى شركة وهمية) من قبل مؤسسي الشركات باستخدام طريقة الاستثمار في المحافظ الأجنبية. وتأتي هذه المعايير الجديدة بعد ظهور انتقادات حول انعدام الرقابة على الأموال المتدفقة إلى الشركات الضخمة متعددة الأنشطة مثل“أداني غروب”.

وفق القواعد الجديدة، تقدم الصناديق العالمية التي تتجاوز أصولها من مجموعة أعمال تجارية نسبة 50% تفاصيل عن كافة الكيانات التي لديها أي حصة ملكية أو مصلحة اقتصادية أو حقوق ممنوحة للمستثمرين. وتنطبق القواعد أيضاً على المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون أكثر من 250 مليار روبية في الأسهم المحلية. لكن تم إعفاء بعض الصناديق الجامعية وجهات الوقف الخيري محدودة الحجم من هذا الشرط.

وقال المحامي المستقل أبهيشيك فينكاتارامان إن“الهيئة التنظيمية تريد تثبيط الاستثمارات في شهادات الاستثمار ويساورها القلق من إساءة استخدامها من قبل الهنود الذين يروجون للاستثمار في شركاتهم وتُصنفها على أنها حصص مساهمة عامة، أو من قبل المستثمرين من المواطنين الهنود غير المسموح لهم بالاستثمار فيها ولكنها تُرسل عن طريق حسابات خارجية”.

ذكر الأشخاص أن البنوك العالمية التي تبيع هذه الأدوات المالية عن طريق مكاتبها في مواقع أخرى من آسيا كثفت عمليات سحب وإعادة توزيع الشهادات في السوق الثانوية لإبقاء تعرضها لها دون الحدود المسموح بها. وأضافوا أن هذا النهج يساعدهم على حماية هويات عملائهم مع تمكينهم من مواصلة الاستثمار في البلاد.

وخلال يناير الماضي، نشرت شركة“هيندنبرغ ريسيرش” الأميركية تقريراً انتقدت فيه“أداني غروب” بشدة، وقالت إن شبكة من الصناديق الأجنبية القائمة بصفة أساسية داخل مناطق الملاذات الضريبية ذات هياكل ملكية مبهمة كانت تستثمر في شركات المجموعة، ما رفع أسعار الأسهم. وأسفرت الاتهامات، التي نفتها الشركة متعددة الأنشطة بصورة متكررة، عن تراجع أسهم وسندات المجموعة، قبل أن تبدأ في التعافي أواخر السنة الماضية.