10 مليارات درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 10 مليارات درهم.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.581 تريليون درهم في جلسة أمس إلى 3.591 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.869 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و721.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
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وتوزعت المكاسب السوقية المحققة اليوم بواقع 7.84 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، 2.07 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.19 مليار درهم موزعة بواقع 1.009 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.179 درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 423.5 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24.4 ألف صفقة.
وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” مرتفعاً بنسبة 0.16% بمكاسب 15.17 نقطة عند 9243.81 نقطة، وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.18% رابحاً نحو 16.84 نقطة ليقفل عند 9087.11 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.15% أو ما يعادل 6.47 نقطة ليغلق عند 4259.24 نقطة.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107973580
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