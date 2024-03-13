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10 مليارات درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في ختام التعاملات

3/13/2024 2:21:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 10 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.581 تريليون درهم في جلسة أمس إلى 3.591 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.869 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و721.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

موضوعات متعلقة ماكدونالدز تتوقع انخفاض المبيعات بضغوط من الشرق الأوسط والصين الأمم المتحدة تسعى للحصول على 852.4 مليون دولار لدعم“الروهينجا” والمجتمعات المضيفة ببنجلاديش 1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال فبراير الماضي

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة اليوم بواقع 7.84 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، 2.07 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.19 مليار درهم موزعة بواقع 1.009 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.179 درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 423.5 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24.4 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” مرتفعاً بنسبة 0.16% بمكاسب 15.17 نقطة عند 9243.81 نقطة، وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.18% رابحاً نحو 16.84 نقطة ليقفل عند 9087.11 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.15% أو ما يعادل 6.47 نقطة ليغلق عند 4259.24 نقطة.

المصدر:

MENAFN13032024000202011048ID1107973580

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