تداول 40 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وصلت 10 سفن إلى ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، وغادرته 11 سفينة، وبلغ إجمالي عدد السفن التي تم تداولها بالميناء 40 سفينة، منها السفينة (ALI S) والتي ترفع علم“سان كيتس” ويبلغ طولها 144 م وعرضها 21م القادمة من أوكرانيا وعليها حمولة تقدر بـ 7066 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط -في بيان، اليوم – أن حركة الصادر من البضائع العامة قد بلغ 15 ألفا و964 طنا.. وحركة الوارد من البضائع العامة بلغت 38 ألفا و347 طنا.
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وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 414 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 424 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4752 حاوية مكافئة.
وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 49 ألفا و871 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86 ألفا و815 طنا، كما غادرته 3 قطارات بحمولة إجمالية 3 آلاف و591 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وإمبابة وطنطا، وقطاران قادمان من الإسكندرية بعد أن فرغا 75 حاوية 20 قدما، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4 آلاف و803 شاحنات.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107973579
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