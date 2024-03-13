تداول 40 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) وصلت 10 سفن إلى ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، وغادرته 11 سفينة، وبلغ إجمالي عدد السفن التي تم تداولها بالميناء 40 سفينة، منها السفينة (ALI S) والتي ترفع علم“سان كيتس” ويبلغ طولها 144 م وعرضها 21م القادمة من أوكرانيا وعليها حمولة تقدر بـ 7066 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط -في بيان، اليوم – أن حركة الصادر من البضائع العامة قد بلغ 15 ألفا و964 طنا.. وحركة الوارد من البضائع العامة بلغت 38 ألفا و347 طنا.

موضوعات“مدبولى”: الإفراج عن بضائع بـ3 مليارات دولار.. وخطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب الحكومة تفرج عن بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار خلال 10 أيام تداول 39 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 414 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 424 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4752 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 49 ألفا و871 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86 ألفا و815 طنا، كما غادرته 3 قطارات بحمولة إجمالية 3 آلاف و591 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وإمبابة وطنطا، وقطاران قادمان من الإسكندرية بعد أن فرغا 75 حاوية 20 قدما، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4 آلاف و803 شاحنات.

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