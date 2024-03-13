منغوليا تحصل على قرض أوروبي بقيمة 63.9 مليون يورو لدعم التنمية المستدامة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي من خلال مبادرة“البوابة العالمية” عن تقديم قروض قيمتها 63.9 مليون يورو كشريحة أولى للسلطات في منغوليا لدعم التنمية المستدامة في البلاد.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن هذا التمويل يعد الأكبر مع منغوليا بينما تدعم هذه القروض معالجة تدهور الأراضي والإفراط في الرعي والتكيف مع المناخ والأعمال الزراعية المحلية.

موضوعاتماكدونالدز تتوقع انخفاض المبيعات بضغوط من الشرق الأوسط والصين الأمم المتحدة تسعى للحصول على 852.4 مليون دولار لدعم“الروهينجا” والمجتمعات المضيفة ببنجلاديش 1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال فبراير الماضي

وأوضح أن القرض يستخدم لتحسين الخدمات الأساسية في المدن الإقليمية في منغوليا، بما في ذلك بناء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي ومساكن ميسورة التكلفة، وتجديد وتحسينات كفاءة الطاقة في المباني العامة والمدارس والمستشفيات، وبرنامج الحماية من الفيضانات وتصريف مياه الأمطار وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في المباني العامة.

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