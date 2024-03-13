منغوليا تحصل على قرض أوروبي بقيمة 63.9 مليون يورو لدعم التنمية المستدامة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي من خلال مبادرة“البوابة العالمية” عن تقديم قروض قيمتها 63.9 مليون يورو كشريحة أولى للسلطات في منغوليا لدعم التنمية المستدامة في البلاد.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن هذا التمويل يعد الأكبر مع منغوليا بينما تدعم هذه القروض معالجة تدهور الأراضي والإفراط في الرعي والتكيف مع المناخ والأعمال الزراعية المحلية.
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وأوضح أن القرض يستخدم لتحسين الخدمات الأساسية في المدن الإقليمية في منغوليا، بما في ذلك بناء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي ومساكن ميسورة التكلفة، وتجديد وتحسينات كفاءة الطاقة في المباني العامة والمدارس والمستشفيات، وبرنامج الحماية من الفيضانات وتصريف مياه الأمطار وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في المباني العامة.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107973578
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