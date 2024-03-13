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تراجع مؤشر البورصة الأردنية بنسبة 0.08% في ختام التعاملات

3/13/2024 2:21:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع مؤشر البورصة الأردنية بنسبة 0.08 في المائة لدى إقفال تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 2494 نقطة.

وشهد السوق 1.4 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار من خلال تنفيذ 1455 صفقة بيع وشراء.

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وانخفضت أسعار أسهم 35 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسعار أسهم 25 شركة أخرى.

المصدر:

MENAFN13032024000202011048ID1107973577

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