تراجع مؤشر البورصة الأردنية بنسبة 0.08% في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع مؤشر البورصة الأردنية بنسبة 0.08 في المائة لدى إقفال تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 2494 نقطة.
وشهد السوق 1.4 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار من خلال تنفيذ 1455 صفقة بيع وشراء.
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وانخفضت أسعار أسهم 35 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسعار أسهم 25 شركة أخرى.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107973577
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