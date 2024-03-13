تراجع مؤشر البورصة الأردنية بنسبة 0.08% في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع مؤشر البورصة الأردنية بنسبة 0.08 في المائة لدى إقفال تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 2494 نقطة.

وشهد السوق 1.4 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار من خلال تنفيذ 1455 صفقة بيع وشراء.

موضوعاتماكدونالدز تتوقع انخفاض المبيعات بضغوط من الشرق الأوسط والصين الأمم المتحدة تسعى للحصول على 852.4 مليون دولار لدعم“الروهينجا” والمجتمعات المضيفة ببنجلاديش 1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال فبراير الماضي

وانخفضت أسعار أسهم 35 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسعار أسهم 25 شركة أخرى.

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