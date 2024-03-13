ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر بورصة قطر ، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بشكل طفيف مقداره 1.48 نقطة ما نسبته 0.01% ليصل إلى 10 آلاف و192.13 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 171 مليونا و760 ألفا و779 سهما، بقيمة 431 مليونا و437 ألفا و304.983 ريال، نتيجة تنفيذ 16229 صفقة في جميع القطاعات.

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وصعدت في الجلسة أسهم 29 شركة، فيما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 586 مليارا و962 مليونا و456 ألفا و519.120ريال، مقابل 587 مليارا و161 مليونا و815 ألفا و26.290 ريال، في الجلسة السابقة.

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