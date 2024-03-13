ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر بورصة قطر ، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بشكل طفيف مقداره 1.48 نقطة ما نسبته 0.01% ليصل إلى 10 آلاف و192.13 نقطة.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 171 مليونا و760 ألفا و779 سهما، بقيمة 431 مليونا و437 ألفا و304.983 ريال، نتيجة تنفيذ 16229 صفقة في جميع القطاعات.
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وصعدت في الجلسة أسهم 29 شركة، فيما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 586 مليارا و962 مليونا و456 ألفا و519.120ريال، مقابل 587 مليارا و161 مليونا و815 ألفا و26.290 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107973576
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