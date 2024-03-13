ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم، بدعم من ارتفاع مؤشر قطاعات المال والصناعات والمواد الأساسية.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) – أن مؤشر البحرين العام ارتفع بمقدار 8.6 نقطة مسجلا 2042.8 نقطة، كما زاد مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 7.95 نقطة ليسجل 786.11 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 31 مليونا و440 ألفا وسهم واحد بقيمة إجمالية قدرها 11 مليونا و766 ألفا و633 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 49 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 98.71% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

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