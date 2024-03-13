ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم، بدعم من ارتفاع مؤشر قطاعات المال والصناعات والمواد الأساسية.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) – أن مؤشر البحرين العام ارتفع بمقدار 8.6 نقطة مسجلا 2042.8 نقطة، كما زاد مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 7.95 نقطة ليسجل 786.11 نقطة.
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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 31 مليونا و440 ألفا وسهم واحد بقيمة إجمالية قدرها 11 مليونا و766 ألفا و633 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 49 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 98.71% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107973575
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