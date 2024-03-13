سهم ((البنك التجارى الدولى)) يدفع EGX30 للتراجع أكثر من 5%

(MENAFN
- Al-Borsa News) جمال الدين: الإغلاق الإجبارى لمراكز الشراء بالهامش سبب الهبوط العنيف
توقع متعاملون فى البورصة المصرية أن يستمر أداء المؤشر الرئيسى باللون الأحمر، نتيجة بداية موجة قوية من عمليات جنى الأرباح على أسهم قيادية على رأسها سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر بالمؤشر الرئيسى، كما رجح الخبراء أن تنتهى الحركة الهابطة سريعًا على أن يعاود المؤشر الرئيسى الصعود سريعًا على المدى القصير.
سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 تراجعًا بنسبة 5.04% ليصل إلى مستوى 31014 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.4% لمستوى 6760 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.75% إلى مستوى 9718 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped تراجعًا بنسبة 4.68% عند مستوى 37980 نقطة.
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شهد السوق قيم تداولات 5.5 مليار جنيه، من خلال تداول 685 مليون سهم، بتنفيذ 144 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 18 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“التعمير للاستشارات” بنسبة 10.91%، و”راية القابضة” بنسبة 7.03%.
توقع ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر مؤشر EGX30 مستوى دعم عند 29 ألف نقطة، بالجلسات المقبلة، حال استمرار عمليات جنى الأرباح على سهم البنك التجارى الدولى.
تابع أن عمليات جنى الأرباح أمر طبيعى بعد أن لامس السهم سعر 97 جنيها، صاعدًا من مستويات 73 جنيها و75 جنيها للسهم، قبل أن يتراجع إلى مستويات قرب 87 جنيها فى الوقت الحالى.
رجح أن يستهدف المؤشر الرئيسى منطقة مقاومة عند 36 ألف نقطة على المدى القريب، بعد استئناف الصعود مشيرًا إلى أن قرارات المركزى الأخيرة وخاصةً رفع الفائدة، دعمت أسهم البنوك وبالتالى سترفع من قيمة المؤشر قرب 36 ألف نقطة.
ونصح المستثمرين بانتقاء الأسهم وخاصةً أسهم قطاعات البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى سهم طلعت مصطفى والشركات صاحبة النشاط التصديرى.
وتراجعت أسعار 141 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب المصريين للإسكان” بنحو 31.11%، و”حق اكتتاب العبور للاستثمار” بنحو 16.03%، فيما لم تتغير أسعار 49 سهماً، وسجل رأس المال السوقى 2.05 تريليون جنيه.
ورجح أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى دعم رئيسى عند منطقة 30700 نقطة، والذى سيحدد الاتجاه العام للسوق على المدى القصير.
وأوضح أن جلسة الأربعاء شهدت تراجعات عنيفة نتيجة الإغلاق الإجبارى للمراكز الهامشية للمتعاملين، مما نتج عنه بيع عنيف للبائع ووصول المؤشر لمستوى أعلى 31 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن مستهدف المؤشر على المدى المتوسط والبالغ 35 ألف نقطة تم تحقيقه فى أقل من أسبوع مما ساعد على اتساع الحركة التصحيحية.
ونصح المستثمرين بتخفيض المراكز مع أى ارتفاعات وانتظار وضوح الرؤية بالقرب من المستويات الحالية والاستقرار، والابتعاد عن التعاملات الهامشية.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 711 مليون جنيه و47 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 78.37% و10.08%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 758 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 11.55%.
وسجل الأفراد 61.71% من التعاملات، حيث سجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 43 مليون جنيه و11 مليون جنيه، بينما سجل المصريون صافى شراء بقيمة 1.04 مليار جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 38.28% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى بيع بقيمة 326 مليون جنيه و769 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية إلى الشراء بقيمة 4 ملايين جنيه.
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