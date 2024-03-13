سهم ((البنك التجارى الدولى)) يدفع EGX30 للتراجع أكثر من 5%

توقع متعاملون فى البورصة المصرية أن يستمر أداء المؤشر الرئيسى باللون الأحمر، نتيجة بداية موجة قوية من عمليات جنى الأرباح على أسهم قيادية على رأسها سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر بالمؤشر الرئيسى، كما رجح الخبراء أن تنتهى الحركة الهابطة سريعًا على أن يعاود المؤشر الرئيسى الصعود سريعًا على المدى القصير.

سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 تراجعًا بنسبة 5.04% ليصل إلى مستوى 31014 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.4% لمستوى 6760 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.75% إلى مستوى 9718 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped تراجعًا بنسبة 4.68% عند مستوى 37980 نقطة.

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شهد السوق قيم تداولات 5.5 مليار جنيه، من خلال تداول 685 مليون سهم، بتنفيذ 144 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 18 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“التعمير للاستشارات” بنسبة 10.91%، و”راية القابضة” بنسبة 7.03%.

توقع ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر مؤشر EGX30 مستوى دعم عند 29 ألف نقطة، بالجلسات المقبلة، حال استمرار عمليات جنى الأرباح على سهم البنك التجارى الدولى.

تابع أن عمليات جنى الأرباح أمر طبيعى بعد أن لامس السهم سعر 97 جنيها، صاعدًا من مستويات 73 جنيها و75 جنيها للسهم، قبل أن يتراجع إلى مستويات قرب 87 جنيها فى الوقت الحالى.

رجح أن يستهدف المؤشر الرئيسى منطقة مقاومة عند 36 ألف نقطة على المدى القريب، بعد استئناف الصعود مشيرًا إلى أن قرارات المركزى الأخيرة وخاصةً رفع الفائدة، دعمت أسهم البنوك وبالتالى سترفع من قيمة المؤشر قرب 36 ألف نقطة.

ونصح المستثمرين بانتقاء الأسهم وخاصةً أسهم قطاعات البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى سهم طلعت مصطفى والشركات صاحبة النشاط التصديرى.

وتراجعت أسعار 141 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب المصريين للإسكان” بنحو 31.11%، و”حق اكتتاب العبور للاستثمار” بنحو 16.03%، فيما لم تتغير أسعار 49 سهماً، وسجل رأس المال السوقى 2.05 تريليون جنيه.

ورجح أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى دعم رئيسى عند منطقة 30700 نقطة، والذى سيحدد الاتجاه العام للسوق على المدى القصير.

وأوضح أن جلسة الأربعاء شهدت تراجعات عنيفة نتيجة الإغلاق الإجبارى للمراكز الهامشية للمتعاملين، مما نتج عنه بيع عنيف للبائع ووصول المؤشر لمستوى أعلى 31 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن مستهدف المؤشر على المدى المتوسط والبالغ 35 ألف نقطة تم تحقيقه فى أقل من أسبوع مما ساعد على اتساع الحركة التصحيحية.

ونصح المستثمرين بتخفيض المراكز مع أى ارتفاعات وانتظار وضوح الرؤية بالقرب من المستويات الحالية والاستقرار، والابتعاد عن التعاملات الهامشية.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 711 مليون جنيه و47 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 78.37% و10.08%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 758 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 11.55%.

وسجل الأفراد 61.71% من التعاملات، حيث سجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 43 مليون جنيه و11 مليون جنيه، بينما سجل المصريون صافى شراء بقيمة 1.04 مليار جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 38.28% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى بيع بقيمة 326 مليون جنيه و769 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية إلى الشراء بقيمة 4 ملايين جنيه.