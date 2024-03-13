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انخفاض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.34%

3/13/2024 2:21:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4756.10 نقطة منخفضًا 16.4 نقطة، وبنسبة 0.34 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4772.45 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت 3 ملايين و834 ألفًا و805 ريالات عُمانية، منخفضة بنسبة 9.1 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و218 ألفًا و859 ريالًا عُمانيًّا.

موضوعات متعلقة ماكدونالدز تتوقع انخفاض المبيعات بضغوط من الشرق الأوسط والصين الأمم المتحدة تسعى للحصول على 852.4 مليون دولار لدعم“الروهينجا” والمجتمعات المضيفة ببنجلاديش 1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال فبراير الماضي

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.057 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.11 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 539 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 14.05 بالمائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 574 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 14.98 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 36 ألف ريال عُماني وبنسبة 0.93 بالمائة.

المصدر:

MENAFN13032024000202011048ID1107973573

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