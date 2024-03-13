انخفاض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.34%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4756.10 نقطة منخفضًا 16.4 نقطة، وبنسبة 0.34 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4772.45 نقطة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت 3 ملايين و834 ألفًا و805 ريالات عُمانية، منخفضة بنسبة 9.1 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و218 ألفًا و859 ريالًا عُمانيًّا.
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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.057 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.11 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 539 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 14.05 بالمائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 574 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 14.98 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 36 ألف ريال عُماني وبنسبة 0.93 بالمائة.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107973573
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