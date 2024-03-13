((إى اف چى للتنمية الاجتماعية)) توقع اتفاقية لتنفيذ مشروعات تنموية بقرية الدير بالأقصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت مؤسسة إى اف چى للتنمية الاجتماعية ، وهى مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح تدعم مبادرات وجهود التنمية المستدامة التى تستهدف المجتمعات المحلية والفئات الأكثر احتياجًا، اتفاقية ثلاثية مع كلٍ من محافظة الأقصر وجامعة الأقصر بهدف تنفيذ مشروعات تنموية بقرية الدير التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر.
تهدف الاتفاقية، التى تم التوقيع عليها فى 5 مارس 2024 بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، وهناء حلمي، الرئيس التنفيذى لمؤسسة إى اف چى للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع الاستدامة بمجموعة إى اف چى القابضة، إلى المساهمة فى تعزيز الجهود التى تبذلها الحكومة على صعيد تنفيذ المشروعات التنموية بالمناطق الأكثر احتياجًا.
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بموجب التعاون، سيتم تنفيذ مشروع لتطوير مدخل قرية الدير فى مدينة إسنا يتضمن تصميم وتنفيذ جداريات لواجهات العمارات السكنية القائمة (19 عمارة سكنية) بما يعكس الهوية البصرية للأقصر والارتقاء بالصورة الجمالية فضلًا عن التنمية المجتمعية لمدخل قرية الدير.
يتضمن البروتوكول توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر بحضور الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور أحمد محيي، عميد كلية الفنون الجميلة، وفريق عمل مؤسسة إى اف چى للتنمية الاجتماعية لتنظيم مسابقة فنية بين طلاب الفنون واختيار المقترح الأفضل بما يتماشى مع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر من خلال المسابقة لتنفيذه مقابل حافز مادى للمشاركين لدعم المواهب الشابة والاستفادة من خبراتهم فى تطوير البيئة.
أكدت هناء حلمي، الرئيس التنفيذى لمؤسسة إى اف چى للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع الاستدامة بمجموعة إى اف چى القابضة، إن توقيع البروتوكول يأتى استكمالاً لاستراتيجية تطوير قرى ومدن الصعيد بمنهجية التنمية المتكاملة التى تتبناها المؤسسة بالمنطقة منذ عدة سنوات، كما يعكس هذا التوقيع التزام المؤسسة بدعم الشباب وتعزيز الوعى بالقضايا البيئية وسبل التصدى لها.
وبالإضافة إلى ذلك، يسلط البروتوكول الضوء على أهمية إبراز المقومات الطبيعية مع الاستفادة من الهوية البصرية لمحافظة الأقصر كأداة استراتيجية للتنمية المستدامة.
ومن جانبه أشاد معالى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالدور الفعال الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب دور وجهود الدولة المصرية، مثمناً الجهود الحثيثة التى تبذلها مؤسسة إى اف چى للتنمية الاجتماعية داخل المحافظة، معربًا عن تطلعه لمواصلة العمل مع المؤسسة فى مشروعات أخرى فى المحافظة.
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