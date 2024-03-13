((إى اف چى للتنمية الاجتماعية)) توقع اتفاقية لتنفيذ مشروعات تنموية بقرية الدير بالأقصر

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت مؤسسة إى اف چى للتنمية الاجتماعية ، وهى مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح تدعم مبادرات وجهود التنمية المستدامة التى تستهدف المجتمعات المحلية والفئات الأكثر احتياجًا، اتفاقية ثلاثية مع كلٍ من محافظة الأقصر وجامعة الأقصر بهدف تنفيذ مشروعات تنموية بقرية الدير التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر.

تهدف الاتفاقية، التى تم التوقيع عليها فى 5 مارس 2024 بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، وهناء حلمي، الرئيس التنفيذى لمؤسسة إى اف چى للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع الاستدامة بمجموعة إى اف چى القابضة، إلى المساهمة فى تعزيز الجهود التى تبذلها الحكومة على صعيد تنفيذ المشروعات التنموية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

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بموجب التعاون، سيتم تنفيذ مشروع لتطوير مدخل قرية الدير فى مدينة إسنا يتضمن تصميم وتنفيذ جداريات لواجهات العمارات السكنية القائمة (19 عمارة سكنية) بما يعكس الهوية البصرية للأقصر والارتقاء بالصورة الجمالية فضلًا عن التنمية المجتمعية لمدخل قرية الدير.

يتضمن البروتوكول توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر بحضور الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور أحمد محيي، عميد كلية الفنون الجميلة، وفريق عمل مؤسسة إى اف چى للتنمية الاجتماعية لتنظيم مسابقة فنية بين طلاب الفنون واختيار المقترح الأفضل بما يتماشى مع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر من خلال المسابقة لتنفيذه مقابل حافز مادى للمشاركين لدعم المواهب الشابة والاستفادة من خبراتهم فى تطوير البيئة.

أكدت هناء حلمي، الرئيس التنفيذى لمؤسسة إى اف چى للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع الاستدامة بمجموعة إى اف چى القابضة، إن توقيع البروتوكول يأتى استكمالاً لاستراتيجية تطوير قرى ومدن الصعيد بمنهجية التنمية المتكاملة التى تتبناها المؤسسة بالمنطقة منذ عدة سنوات، كما يعكس هذا التوقيع التزام المؤسسة بدعم الشباب وتعزيز الوعى بالقضايا البيئية وسبل التصدى لها.

وبالإضافة إلى ذلك، يسلط البروتوكول الضوء على أهمية إبراز المقومات الطبيعية مع الاستفادة من الهوية البصرية لمحافظة الأقصر كأداة استراتيجية للتنمية المستدامة.

ومن جانبه أشاد معالى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالدور الفعال الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب دور وجهود الدولة المصرية، مثمناً الجهود الحثيثة التى تبذلها مؤسسة إى اف چى للتنمية الاجتماعية داخل المحافظة، معربًا عن تطلعه لمواصلة العمل مع المؤسسة فى مشروعات أخرى فى المحافظة.