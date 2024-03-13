تيك توك يعمل على تطوير منصة جديدة للصور تنافس إنستجرام

MENAFN - Al-Borsa News) يعمل تطبيق“تيك توك” الصيني على تطوير منصة جديدة للصور لمنافسة“إنستجرام” التابعة لـ”ميتا” الأمريكية، بعدما أطلقت الأخيرة خاصية“ريلز” للفيديوهات القصيرة لمنافسة“تيك توك” في هذا المجال.

وذكرت شبكة“سي إن بي سي” أن بعض التقارير المتداولة إعلامياً أفادت بأن ملف تثبيت“تيك توك” على أجهزة أندرويد يحتوي على أيقونات ومعلومات تشير إلى المنصة الجديدة“تيك توك فوتوز”.

موضوعاتماكدونالدز تتوقع انخفاض المبيعات بضغوط من الشرق الأوسط والصين الأمم المتحدة تسعى للحصول على 852.4 مليون دولار لدعم“الروهينجا” والمجتمعات المضيفة ببنجلاديش 1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال فبراير الماضي

وذكر موقع“تك كرانش” أن وصف الإصدار الأحدث من التطبيق (33.8.5) ذكر التالي:“سواء كنت مسافرًا حول العالم، أو مدوناً للطعام، أو تستمتع بمشاركة ما يحدث في حياتك، فإن“تيك توك فوتوز” هي منصة مشاركة الصور الجديدة كلياً التابعة لنا، لمساعدة منشئي المحتوى أمثالك في الوصول إلى الأشخاص الآخرين ذوي التفكير المماثل”.

وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع تدقيق المشرعين الأمريكيين في أعمال التطبيق بزعم حماية البيانات واعتبارات الأمن القومي، ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على قانون لحظر“تيك توك” في الولايات المتحدة.

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