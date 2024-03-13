تيك توك يعمل على تطوير منصة جديدة للصور تنافس إنستجرام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعمل تطبيق“تيك توك” الصيني على تطوير منصة جديدة للصور لمنافسة“إنستجرام” التابعة لـ”ميتا” الأمريكية، بعدما أطلقت الأخيرة خاصية“ريلز” للفيديوهات القصيرة لمنافسة“تيك توك” في هذا المجال.
وذكرت شبكة“سي إن بي سي” أن بعض التقارير المتداولة إعلامياً أفادت بأن ملف تثبيت“تيك توك” على أجهزة أندرويد يحتوي على أيقونات ومعلومات تشير إلى المنصة الجديدة“تيك توك فوتوز”.
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وذكر موقع“تك كرانش” أن وصف الإصدار الأحدث من التطبيق (33.8.5) ذكر التالي:“سواء كنت مسافرًا حول العالم، أو مدوناً للطعام، أو تستمتع بمشاركة ما يحدث في حياتك، فإن“تيك توك فوتوز” هي منصة مشاركة الصور الجديدة كلياً التابعة لنا، لمساعدة منشئي المحتوى أمثالك في الوصول إلى الأشخاص الآخرين ذوي التفكير المماثل”.
وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع تدقيق المشرعين الأمريكيين في أعمال التطبيق بزعم حماية البيانات واعتبارات الأمن القومي، ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على قانون لحظر“تيك توك” في الولايات المتحدة.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107973571
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