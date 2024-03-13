تونس وإيطاليا تبحثان سبل تعزيز التعاون في القطاع السياحي

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين مع سفير إيطاليا لدى تونس“إليساندرو بروناس” اليوم الأربعاء سبل تعزيز التعاون التونسي الإيطالي في القطاع السياحي؛ بما يرتقي إلى مستوى تطلعات البلدين الصديقين.

وذكرت وزارة السياحة التونسية ـ في بيان اليوم ـ أن بلحسين استقبل في مقر الوزارة بروناس والوفد المرافق له ، حيث أشاد الجانبان بعراقة العلاقات التونسية الإيطالية وبالأخص في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية.

موضوعاتماكدونالدز تتوقع انخفاض المبيعات بضغوط من الشرق الأوسط والصين الأمم المتحدة تسعى للحصول على 852.4 مليون دولار لدعم“الروهينجا” والمجتمعات المضيفة ببنجلاديش 1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال فبراير الماضي

وبحث الجانبان سبل تدعيم البرامج الهادفة إلى تنمية السياحة الثقافية والرياضية والسياحة المستدامة وتكثيف الرحلات السياحية البحرية وتدعيم الاستثمارات الإيطالية في المجال السياحي بتونس بالإضافة إلى دعم البرامج الهادفة إلى تطوير الصناعات التقليدية والتجديد والإبتكار والترويج في هذا المجال.

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