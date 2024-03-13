تونس وإيطاليا تبحثان سبل تعزيز التعاون في القطاع السياحي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين مع سفير إيطاليا لدى تونس“إليساندرو بروناس” اليوم الأربعاء سبل تعزيز التعاون التونسي الإيطالي في القطاع السياحي؛ بما يرتقي إلى مستوى تطلعات البلدين الصديقين.
وذكرت وزارة السياحة التونسية ـ في بيان اليوم ـ أن بلحسين استقبل في مقر الوزارة بروناس والوفد المرافق له ، حيث أشاد الجانبان بعراقة العلاقات التونسية الإيطالية وبالأخص في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية.
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وبحث الجانبان سبل تدعيم البرامج الهادفة إلى تنمية السياحة الثقافية والرياضية والسياحة المستدامة وتكثيف الرحلات السياحية البحرية وتدعيم الاستثمارات الإيطالية في المجال السياحي بتونس بالإضافة إلى دعم البرامج الهادفة إلى تطوير الصناعات التقليدية والتجديد والإبتكار والترويج في هذا المجال.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107973570
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