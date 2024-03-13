1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال فبراير الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ حجم التصرفات العقارية في إمارة عجمان الإماراتية خلال شهر فبراير الماضي 1.5 مليار درهم.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان المهندس عمر بن عمير المهيري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية /وام/، إن شهر فبراير الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 66.8 % في حجم التداولات العقارية في إمارة عجمان مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

موضوعاتماكدونالدز تتوقع انخفاض المبيعات بضغوط من الشرق الأوسط والصين الأمم المتحدة تسعى للحصول على 852.4 مليون دولار لدعم“الروهينجا” والمجتمعات المضيفة ببنجلاديش تونس وإيطاليا تبحثان سبل تعزيز التعاون في القطاع السياحي

وأوضح أن محافظة السوق العقاري في الإمارة على وتيرته المتصاعدة يعود في المقام الأول إلى جودة بيئة الاستثمار في الإمارة وتنوع أنواع العقارات التي تلائم احتياجات مختلف فئات المستثمرين وتتماشى مع تطلعاتهم المستقبلية، نظرا للعديد من العوامل الرئيسة أهمها الأسعار التنافسية والخدمات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة بالإضافة إلى التنوع الإقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال.

وقال إن عدد التصرفات العقارية خلال شهر فبراير الماضي بلغ 1443 تصرفا عقاريا بإجمالي 1.5 مليار درهم، فيما تجاوز جحم التداول 963.8 مليون درهم من إجمالي 1042عملية تداول لافتاتي ان منطقة“الحليو1” شهدت أعلى مبايعة بـ 43 مليون درهم.

وأضاف مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن شهر فبراير الماضي شهد تسجيل 320 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 396 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 193.4 مليون درهم في منطقة“الحميدية 1”، وجاء حي“الزاهية” على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولا يليه كل من“الياسمين” و”الحليو 2“.

كما تصدر مشروع“أبراج المدينة“ قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولا متقدما على كل من مشروعي”عجمان ون” و”مدينة الإمارات”.

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