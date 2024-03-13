1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال فبراير الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ حجم التصرفات العقارية في إمارة عجمان الإماراتية خلال شهر فبراير الماضي 1.5 مليار درهم.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان المهندس عمر بن عمير المهيري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية /وام/، إن شهر فبراير الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 66.8 % في حجم التداولات العقارية في إمارة عجمان مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
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وأوضح أن محافظة السوق العقاري في الإمارة على وتيرته المتصاعدة يعود في المقام الأول إلى جودة بيئة الاستثمار في الإمارة وتنوع أنواع العقارات التي تلائم احتياجات مختلف فئات المستثمرين وتتماشى مع تطلعاتهم المستقبلية، نظرا للعديد من العوامل الرئيسة أهمها الأسعار التنافسية والخدمات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة بالإضافة إلى التنوع الإقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال.
وقال إن عدد التصرفات العقارية خلال شهر فبراير الماضي بلغ 1443 تصرفا عقاريا بإجمالي 1.5 مليار درهم، فيما تجاوز جحم التداول 963.8 مليون درهم من إجمالي 1042عملية تداول لافتاتي ان منطقة“الحليو1” شهدت أعلى مبايعة بـ 43 مليون درهم.
وأضاف مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن شهر فبراير الماضي شهد تسجيل 320 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 396 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 193.4 مليون درهم في منطقة“الحميدية 1”، وجاء حي“الزاهية” على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولا يليه كل من“الياسمين” و”الحليو 2“.
كما تصدر مشروع“أبراج المدينة“ قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولا متقدما على كل من مشروعي”عجمان ون” و”مدينة الإمارات”.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107973569
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