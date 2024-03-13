اتفاقية بين مصر إيطاليا وماريوت لتشغيل الشقق الفندقية بمشروع الغابة العمودية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة مصر إيطاليا العقارية، اتفاقية مع شركة ماريوت الدولية لتشغيل شقق ماريوت وشقق ويستن الفندقية فى مشروع الغابة العمودية بالعاصمة الإدارية.

ونظمت“مصر إيطاليا” احتفالية للإعلان عن منطقة البوسكو التجارية بالعاصمة الإدارية، كما احتفلت بنجاح مشروع راديكال-1 Radical-1 التجارى.

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وقال المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية:“تمثل منطقة البوسكو التجارية بالعاصمة الإدارية نقلة نوعية لإعادة تشكيل المشهد العقارى الذى يعتمد على التنمية المستدامة فى مصر، ونتطلع لتكرار كل النجاحات التى حققناها فى راديكال-1 الذى يعتبر إحدى رموز الابتكار التى صممتها شركة CallisonRTKL العالمية، مؤكدين على التزامنا بدعم رواد الأعمال وتقديم أفضل الخدمات لتحسين جودة حياة عملائنا، خاصة أن المشروع يقدم مساحات مكتبية مرنة ومدعومة بحلول وخدمات حديثة مما يجذب رواد الأعمال”.

وقال المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية:“تهدف اتفاقية التعاون مع شركة ماريوت الدولية إلى تقديم تجربة سكنية فريدة فى مشروع الغابة العمودية، من خلال أعلى مستويات الخدمات الفندقية فى شقق ماريوت وشقق ويستن الفندقية”.

وأضاف:“تمتد الغابة العمودية التى قام بتصميمها المهندس المعمارى العالمى ستيفانو بويرى على مساحة 11.4 فدان، حيث يتم دمج 570 شجرة فى ثلاثة مبانى بهدف تقليل البصمة الكربونية، بإجمالى استثمارات تبلغ 5 مليارات جنيه”.

وقال جون هيرنز، نائب الرئيس الأول للعمليات السكنية العالمية فى شركة ماريوت الدولية:“لقد حققت الشقق الفندقية نموًا فى جميع أنحاء العالم، ونحن واثقون أن منطقة البوسكو التجارية بالعاصمة الإدارية سيكون المكان المثالى لشقق ويستن الفندقية”.