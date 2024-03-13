اتفاقية بين مصر إيطاليا وماريوت لتشغيل الشقق الفندقية بمشروع الغابة العمودية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة مصر إيطاليا العقارية، اتفاقية مع شركة ماريوت الدولية لتشغيل شقق ماريوت وشقق ويستن الفندقية فى مشروع الغابة العمودية بالعاصمة الإدارية.
ونظمت“مصر إيطاليا” احتفالية للإعلان عن منطقة البوسكو التجارية بالعاصمة الإدارية، كما احتفلت بنجاح مشروع راديكال-1 Radical-1 التجارى.
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وقال المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية:“تمثل منطقة البوسكو التجارية بالعاصمة الإدارية نقلة نوعية لإعادة تشكيل المشهد العقارى الذى يعتمد على التنمية المستدامة فى مصر، ونتطلع لتكرار كل النجاحات التى حققناها فى راديكال-1 الذى يعتبر إحدى رموز الابتكار التى صممتها شركة CallisonRTKL العالمية، مؤكدين على التزامنا بدعم رواد الأعمال وتقديم أفضل الخدمات لتحسين جودة حياة عملائنا، خاصة أن المشروع يقدم مساحات مكتبية مرنة ومدعومة بحلول وخدمات حديثة مما يجذب رواد الأعمال”.
وقال المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية:“تهدف اتفاقية التعاون مع شركة ماريوت الدولية إلى تقديم تجربة سكنية فريدة فى مشروع الغابة العمودية، من خلال أعلى مستويات الخدمات الفندقية فى شقق ماريوت وشقق ويستن الفندقية”.
وأضاف:“تمتد الغابة العمودية التى قام بتصميمها المهندس المعمارى العالمى ستيفانو بويرى على مساحة 11.4 فدان، حيث يتم دمج 570 شجرة فى ثلاثة مبانى بهدف تقليل البصمة الكربونية، بإجمالى استثمارات تبلغ 5 مليارات جنيه”.
وقال جون هيرنز، نائب الرئيس الأول للعمليات السكنية العالمية فى شركة ماريوت الدولية:“لقد حققت الشقق الفندقية نموًا فى جميع أنحاء العالم، ونحن واثقون أن منطقة البوسكو التجارية بالعاصمة الإدارية سيكون المكان المثالى لشقق ويستن الفندقية”.
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