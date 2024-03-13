الأمم المتحدة تسعى للحصول على 852.4 مليون دولار لدعم الروهينجا والمجتمعات المضيفة ببنجلاديش

MENAFN - Al-Borsa News) دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع شركاء آخرين في المجال الآنساني اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لحماية ومساعدة اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم في بنجلاديش، التي تستضف ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا؛ فر معظمهم من ميانمار قبل سبع سنوات .

وذكرت المفوضية – في بيان وزعته في جنيف – أن خطة الاستجابة المشتركة لعام 2024 لأزمة الروهينجا الإنسانية، والتي أطلقت بقيادة السلطات في بنجلاديش؛ تسعى للحصول على 852.4 مليون دولار للوصول إلى حوالى 1.35 مليون شخص؛ بما في ذلك اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة، مؤكدة الحاجة إلى التضامن الدولى مع بنجلاديش وحماية اللاجئين أكثر من أي وقت مضى خاصة مع تصاعد الصراع فى ميانمار .

موضوعاتماكدونالدز تتوقع انخفاض المبيعات بضغوط من الشرق الأوسط والصين 1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال فبراير الماضي تونس وإيطاليا تبحثان سبل تعزيز التعاون في القطاع السياحي

وأشارت المفوضية الأممية إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية المشتركة تجمع 117 شريكا؛ نصفهم تقريبا من المنظمات البنجلاديشية؛ وتهدف إلى مساعدة حوالي مليون لاجئ من الروهينجا في مخيمات كوكس بازار وفي جزيرة بهاسان تشار إضافة إلى 346 ألفا من المجتمعات المضيفة من خلال توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات الحماية والتعليم وفرص كسب العيش وتنمية المهارات .

وذكرت المنظمة أن حوالي 95% من أسر الروهينجا في بنجلاديش معرضة للخطر وتظل تعتمد على المساعدات الإنسانية، مشددة على وجود حاجة ماسة وعاجلة للمساعدة المستمرة لا سيما للنساء والأطفال الذين يشكلون أكثر من 75% من اللاجئين المستهدفين ويواجهون مخاطر متزايدة من سوء المعاملة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ولفتت إلى أن أكثر من نصف اللاجئين في المخيمات هم تحت سن 18 عاما ويعانون وسط فرص محدودة للتعليم وبناء المهارات وسبل العيش .

المصدر: