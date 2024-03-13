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ماكدونالدز تتوقع انخفاض المبيعات بضغوط من الشرق الأوسط والصين

3/13/2024 2:21:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المدير المالي لدى شركة“ماكدونالدز” الأربعاء، إن المبيعات الدولية ستنخفض في الربع الحالي تحت ضغط الصراع في الشرق الأوسط وضعف الطلب في الصين.

وأوضح“إيان بوردن” في مؤتمر“يو بي إس” العالمي للتجزئة، أن مبيعات الربع الأول في قطاع الأسواق الدولية المرخصة من“ماكدونالدز” من المتوقع أن تكون أقل منها خلال الثلاثة أشهر السابقة، بحسب“رويترز”.

موضوعات متعلقة الأمم المتحدة تسعى للحصول على 852.4 مليون دولار لدعم“الروهينجا” والمجتمعات المضيفة ببنجلاديش 1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال فبراير الماضي تونس وإيطاليا تبحثان سبل تعزيز التعاون في القطاع السياحي

وأشار المدير المالي لسلسلة مطاعم الوجبات الجاهزة، إلى أن ذلك يأتي على خلفية آثار الحرب في الشرق الأوسط، مع ما أسماه“بداية ضعيفة في الصين هذا العام”.

وتراجع سهم“ماكدونالدز” خلال التداولات بنسبة 3.45% عند 284.15 دولار، في تمام الساعة 06:48 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر:

MENAFN13032024000202011048ID1107973565

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