ماكدونالدز تتوقع انخفاض المبيعات بضغوط من الشرق الأوسط والصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المدير المالي لدى شركة“ماكدونالدز” الأربعاء، إن المبيعات الدولية ستنخفض في الربع الحالي تحت ضغط الصراع في الشرق الأوسط وضعف الطلب في الصين.
وأوضح“إيان بوردن” في مؤتمر“يو بي إس” العالمي للتجزئة، أن مبيعات الربع الأول في قطاع الأسواق الدولية المرخصة من“ماكدونالدز” من المتوقع أن تكون أقل منها خلال الثلاثة أشهر السابقة، بحسب“رويترز”.
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وأشار المدير المالي لسلسلة مطاعم الوجبات الجاهزة، إلى أن ذلك يأتي على خلفية آثار الحرب في الشرق الأوسط، مع ما أسماه“بداية ضعيفة في الصين هذا العام”.
وتراجع سهم“ماكدونالدز” خلال التداولات بنسبة 3.45% عند 284.15 دولار، في تمام الساعة 06:48 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
المصدر:
MENAFN13032024000202011048ID1107973565
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