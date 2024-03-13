الضلاعين أمينا عاما لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية

الضلاعين أمينا عاما لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية
التاريخ
3/13/2024 10:10:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، تعيين المهندس وجدي الضَّلاعين أميناً عامَّاً لوزارة الإدارة المحليَّة للشُّؤون الفنيَّة.
MENAFN13032024000208011052ID1107972645
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.