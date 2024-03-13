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مشاكل صحية شائعة في رمضان.. 6 حلول بسيطة

3/13/2024 10:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني كثيرون من بعض المشاكل الصحية خلال شهر رمضان الكريم، خصوصا في الأيام الأولى والتي تستدعي من الجسم التأقلم سريعا مع تغييرات الروتين.
ويخضع الروتين اليومي لحياة المسلمين لتغييرات مختلفة خلال الشهر الفضيل، ومن ثم يسعى الجسم لتحقيق التوازن لاستمرار عمل وظائفه طول ساعات الصيام.
وتتضمن قائمة المشاكل الصحية الشائعة في رمضان التالي:
الصداع: ينجم الصداع عن مجموعة مختلفة من الأسباب، مثل انخفاض مستويات السكر في الدم أو الجفاف أو عدم كفاية النوم أو التوتر.
ويؤثر شهر رمضان على جداول نومنا بشكل أو بآخر، لذا ينبغي تنظيم الوقت للنوم 7-8 ساعات كل يوم، مع ضرورة تناول الأطعمة الصحية وشرب كمية كافية من الماء من الإفطار إلى السحور.
ومع ذلك، إذا استمر الصداع لساعات طويلة، أو زادت شدته أو تحول إلى صداع نصفي، فينبغي طلب المساعدة الطبية المتخصصة.
عسر الهضم وحرقة المعدة: قد تشمل أعراض عسر الهضم أصواتا غير عادية في المعدة، أو آلاما في البطن، أو مجرد الذهاب المتكرر إلى الحمام، ويرجع السبب عادة إلى الإفراط في تناول الطعام أو الإكثار من الأطعمة الزيتية أو الحارة أو الدهنية، لذا يساعد اتباع نظام غذائي متوازن على تجنب هذه الأطعمة بكميات كبيرة، خاصة أثناء الإفطار، ويعد اللبن والزبادي من عوامل التهدئة الفعالة للجهاز الهضمي.
خفة الرأس: يعد مصطلحا شائعا للشعور بالنعاس والدوخة أثناء النهار، ويمكن أن يحدث أيضا عند الاستيقاظ فجأة أو الوقوف بسرعة من وضعية ثابتة.
ويحدث ذلك نتيجة تقلبات ضغط الدم أو انخفاض مستويات السكر في الدم أو نقص الحديد، وإذا كنت تعاني من فقر الدم، فقد تتفاقم الحالة أثناء الصيام.
ولمحاربة هذه الحالة، تأكد من حصولك على قسط وافر من النوم، مع شرب كمية كافية من الماء واتباع نظام غذائي صحي خلال صيام رمضان.
بالإضافة إلى تناول أغذية غنية بالحديد، مثل البقوليات أو الخضار الورقية مثل السبانخ أو اللحوم الحمراء.
تقلبات المزاج: يساعد التواصل الاجتماعي مع أصدقائك وعائلتك في تحسين الحالة المزاجية خلال صيام رمضان، ولا ينبغي الاستهانة بتأثيرات التمارين الرياضية، إذ تحفز إفراز هرمون الإندورفين المسؤول عن المزاج الجيد.
الوقوع في المرض: يؤدي الصيام خلال النهار إلى تعرض الجسم لتغيرات فسيولوجية طفيفة، ما يؤدي غالبا إلى ارتفاع درجات حرارة الجسم.
لذا، فإن الاستهلاك المفاجئ للمشروبات الباردة عند الإفطار يؤدي إلى الإصابة بالبرد والسعال والحمى أحيانا، ويُنصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C.
الإمساك: قد يعاني بعض الأشخاص من الإمساك خلال شهر رمضان بسبب التغيرات في النظام الغذائي وتناول الماء.













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