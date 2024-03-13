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السير تُحذر بعد وقوع حادثي سير في عمّان - تفاصيل

3/13/2024 10:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت إدارة السير المركزية، السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، إثر وقوع حادثي سير منفصلين بعد عصر اليوم في عمّان.
وبينت الإدارة، أن الحادث الأول وقع على الطريق الواصل بين نفق خلدا باتجاه صويلح بين 3 مركبات.
وأضافت أن الحادث الثاني وقع بداية جسر الثامن باتجاه دوار النهضة.
وأكدت الادارة أن كوادر السير في مواقع الحوادث، وتم رفع العوائق عن الطريق لضمان انسيابية الحركة .














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