السير تُحذر بعد وقوع حادثي سير في عمّان - تفاصيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت إدارة السير المركزية، السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، إثر وقوع حادثي سير منفصلين بعد عصر اليوم في عمّان.
وبينت الإدارة، أن الحادث الأول وقع على الطريق الواصل بين نفق خلدا باتجاه صويلح بين 3 مركبات.
وأضافت أن الحادث الثاني وقع بداية جسر الثامن باتجاه دوار النهضة.
وأكدت الادارة أن كوادر السير في مواقع الحوادث، وتم رفع العوائق عن الطريق لضمان انسيابية الحركة .
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