إدارية النواب تناقش مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي

MENAFN - Amman Net) قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن الوزارة تقوم بورشة عمل في المحافظات لبناء القدرة المؤسسية للجمعيات وتمكينها من المنافسة للحصول على المنح.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الإدارية لمناقشة مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لعام 2024.



وترأس الاجتماع رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب يزن الشديفات، وبحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأعضاء اللجنة الإدارية كل من النواب أمغير الهملان وعيد النعيمات وعدنان مشوقه ومحمد الشطناوي، والنواب أحمد الخلايله وأسماء الرواحنة وفريد حداد وبلال المومني وعمر النبر وغازي الذنيبات وهايل عياش.

وقال الشديفات إن الهدف من الاجتماع هو قراءة القانون قراءة أولية، وأكد على أنه سيكون هناك اجتماع آخر في الأيام القادمة للبحث في التفاصيل.

من جانبها قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن القانون النافذ عمره 52 عامًا ولم يطرأ عليه أي تغيير، وأكدت على عدم وجود "بيروقراطية" في القانون الجديد.



وأضافت طوقان أن التمويل الأجنبي يُطرح في كل اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء. وقدرت طوقان حجم التمويل الذي حصلت عليه مؤسسات المجتمع المدني في عام 2023 بخمسين مليون دينار.

أما وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة فقالت إن القانون ينظم مصادر التمويل الخارجي والتمويل الأجنبي، وأكدت على وجود رقابة على الجمعيات.



كما أكدت نمروقة أن هناك توجهًا لتصنيف الجمعيات، وأضافت أن التصنيف يحتاج إلى تعديل قانون الجمعيات.



وفي إجابتها على سؤال النائب فريد حداد حول السبب وراء عدم تسمية مشروع القانون بمشروع قانون وزارة التخطيط والتعاون الدولي قالت نمروقة إنه وحسب النسق التشريعي في المملكة لا يتم تسمية القانون باسم الوزارة، وأضافت أن وزارة التخطيط لاعب رئيسي في هذا القانون.



من جانبه قال النائب بلال المومني إن بعض الجمعيات تمارس دورًا جيدًا ولا نريد أن نمارس البيروقراطية عليها، وشدد على وجوب أن لا يكون القانون معيقًا لتلك المؤسسات.



وعبر النائب فريد حداد عن خشيته من تسييس المنح، وشدد على وجوب ضبط الجهات المتلقية والجهات المانحة لتلك المنح، وأكد على أن مجلس النواب بعيد عن الرقابة على بعض المنح.

وقال النائب عدنان مشوقه إنه لا يظن أن هناك منح "بريئة" وبدون أهداف، وأكد على أن القانون بشكله الحالي أبسط من السابق، كما أشاد بصياغة القانون الجديد.

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