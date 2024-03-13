تحليل مياه الصرف الصحي في أستراليا يكشف عن صدمة مفزعة

أنفق الأستراليون حوالي 4ر12 مليار دولار أسترالي (2ر8 مليارات دولار أمريكي) في عام على الكوكايين والهيروين والإكستاسي وميثيل أمفيتامين، وفقا لتحليل لمياه الصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد أجرته لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية ونشر اليوم الأربعاء.

وتم إنفاق حوالي 5ر10 مليارات دولار على ميثيل أمفيتامين وحده بين أغسطس 2022 وأغسطس 2023، وفقا لتقرير لجنة الاستخبارات. وأظهر تحليل مياه الصرف الصحي زيادة بمقدار 5ر1 طن إلى 5ر10 أطنان في الاستهلاك الوطني للمخدر.

وفي المجموع، تم استهلاك أكثر من 5ر16 طنا من الميثامفيتامين والكوكايين والهيروين والإكستاسي في الأشهر الـ 12 حتى أغسطس 2023. وكانت الزيادة بنسبة 17% عن العام السابق مدفوعة في الغالب بزيادة تعاطي الكوكايين بنسبة 19% إلى 4 أطنان وزيادة 19% في استخدام الميثامفيتامين.

ويقدر أن 6ر13 طنا أخرى من القنب المستخدم ترفع الوزن الإجمالي المستهلك للمخدرات الخمسة غير المشروعة إلى أكثر من 30 طنا على الصعيد الوطني على مدار العام.

وتغطي البيانات 5ر14 مليون أسترالي، حوالي 57% من سكان البلاد، وتستند إلى عينات مياه الصرف الصحي التي تم جمعها من جميع أنحاء البلاد في أغسطس وأكتوبر 2023.



