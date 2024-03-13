12 بنكاً صينياً يسعون إلى منع إفلاس العملاق العقاري تشاينا فانكي

(MENAFN
- Al-Bayan)
تسعى البنوك الصينية جاهدة لإنقاذ إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد، بعد أن خفضت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني، يوم الاثنين، إلى Ba1.
وتكافح بكين لاستعادة الثقة في قطاع العقارات المتعثر في البلاد، ويبدو أنها تعمل جاهدة لمنع شركة «تشاينا فانكي»، من السير في طريق «إيفرجراندي»، و«كاونتري جاردن»، اللتين عجزتا عن سداد ديونهما، وتواجهان خطر التصفية.
وذكرت وسائل إعلام حكومية صينية، أن 12 بنكاً رئيساً، بما في ذلك أكبر 6 بنوك مملوكة للدولة، يجرون محادثات لتقديم قرض مشترك لشركة «فانكي»، بقيمة تصل إلى 80 مليار يوان (11.2 مليار دولار)، لتمكين الشركة من الوفاء بمواعيد السداد القادمة.
وحسب وسائل إعلام حكومية، فإن توفير القرض لا يزال أمراً غير مؤكد.
وأفادت وسيلة إعلام حكومية أخرى، وهي «المراقب الاقتصادي»، أن العديد من شركات التأمين أرسلت فرقاً إلى مقر فانكي، لإجراء جولة جديدة من مفاوضات الديون، في محاولة لتجنب التخلف عن السداد.
وتأسست شركة فانكي قبل 40 عاماً، وكانت ثاني أكبر شركة تطوير في البلاد من حيث المبيعات العام الماضي، لكنها تضررت بسبب انهيار الطلب على الشقق وتراجع أسعار المنازل.
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