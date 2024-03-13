12 بنكاً صينياً يسعون إلى منع إفلاس العملاق العقاري تشاينا فانكي

تسعى البنوك الصينية جاهدة لإنقاذ إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد، بعد أن خفضت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني، يوم الاثنين، إلى Ba1.

وتكافح بكين لاستعادة الثقة في قطاع العقارات المتعثر في البلاد، ويبدو أنها تعمل جاهدة لمنع شركة «تشاينا فانكي»، من السير في طريق «إيفرجراندي»، و«كاونتري جاردن»، اللتين عجزتا عن سداد ديونهما، وتواجهان خطر التصفية.

وذكرت وسائل إعلام حكومية صينية، أن 12 بنكاً رئيساً، بما في ذلك أكبر 6 بنوك مملوكة للدولة، يجرون محادثات لتقديم قرض مشترك لشركة «فانكي»، بقيمة تصل إلى 80 مليار يوان (11.2 مليار دولار)، لتمكين الشركة من الوفاء بمواعيد السداد القادمة.

وحسب وسائل إعلام حكومية، فإن توفير القرض لا يزال أمراً غير مؤكد.

وأفادت وسيلة إعلام حكومية أخرى، وهي «المراقب الاقتصادي»، أن العديد من شركات التأمين أرسلت فرقاً إلى مقر فانكي، لإجراء جولة جديدة من مفاوضات الديون، في محاولة لتجنب التخلف عن السداد.

وتأسست شركة فانكي قبل 40 عاماً، وكانت ثاني أكبر شركة تطوير في البلاد من حيث المبيعات العام الماضي، لكنها تضررت بسبب انهيار الطلب على الشقق وتراجع أسعار المنازل.

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