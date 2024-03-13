السجن أكثر من 3 أعوام لشخص اختلق وفاته في حادث بحري

(MENAFN
- Al-Bayan)
صدر حكم بالسجن أكثر من ثلاث سنوات بحق رجل ألماني (56 عاما) اختلق وفاته في حادث بحري مدبر في بحر البلطيق، بعدما أدين بـ14 تهمة بمحاولة الاحتيال التأميني.
ومن ناحية أخرى، حكم على زوجة الرجل بفترة مراقبة لمدة عامين اليوم الأربعاء، لدورها في الجريمة.
واختلق الثنائي وفاة الرجل في حادث قارب في خليج كيل في أكتوبر 2019، في محاولة لجمع نحو أربعة ملايين يورو (4ر4 مليون دولار) من مدفوعات التأمين على الحياة والحوادث.
وبعد اختلاق وفاة الرجل المفترضة، اختبآ لشهور أولا في هامبورج ثم في بلدة شفارمشتات بوسط ألمانيا.
وفي النهاية تعقبت الشرطة الرجل خلال مداهمة في مايو 2020.
وأدين الثنائي في السابق في القضية بعد محاكمة في فبراير 2021، ولكن إحدى محاكم الاستئناف أمرت لاحقا بإجراءات جديدة بناء على مزاعم إضافية بمحاولة الاحتيال على شركات تأمين أخرى.
وقال رئيس محكمة كيل الإقليمية، في شمال ألمانيا، يوهان كوميل، اليوم الأربعاء، إن الخطابات أثبتت نية الزوجين في "الحصول على الأموال في أسرع وقت ممكن من أكبر عدد من شركات التأمين المحتملة".
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