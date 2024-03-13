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السجن أكثر من 3 أعوام لشخص اختلق وفاته في حادث بحري

3/13/2024 10:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


صدر حكم بالسجن أكثر من ثلاث سنوات بحق رجل ألماني (56 عاما) اختلق وفاته في حادث بحري مدبر في بحر البلطيق، بعدما أدين بـ14 تهمة بمحاولة الاحتيال التأميني.

ومن ناحية أخرى، حكم على زوجة الرجل بفترة مراقبة لمدة عامين اليوم الأربعاء، لدورها في الجريمة.

واختلق الثنائي وفاة الرجل في حادث قارب في خليج كيل في أكتوبر 2019، في محاولة لجمع نحو أربعة ملايين يورو (4ر4 مليون دولار) من مدفوعات التأمين على الحياة والحوادث.

وبعد اختلاق وفاة الرجل المفترضة، اختبآ لشهور أولا في هامبورج ثم في بلدة شفارمشتات بوسط ألمانيا.

وفي النهاية تعقبت الشرطة الرجل خلال مداهمة في مايو 2020.

وأدين الثنائي في السابق في القضية بعد محاكمة في فبراير 2021، ولكن إحدى محاكم الاستئناف أمرت لاحقا بإجراءات جديدة بناء على مزاعم إضافية بمحاولة الاحتيال على شركات تأمين أخرى.

وقال رئيس محكمة كيل الإقليمية، في شمال ألمانيا، يوهان كوميل، اليوم الأربعاء، إن الخطابات أثبتت نية الزوجين في "الحصول على الأموال في أسرع وقت ممكن من أكبر عدد من شركات التأمين المحتملة".

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