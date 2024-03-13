الأونروا تعلن سقوط جرحى في ضربة استهدفت أكبر مستودعاتها في رفح

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت جولييت توما المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لفرانس برس إن مركزًا لتوزيع الدقيق تابعًا للوكالة تعرض للقصف في رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت توما "يمكننا أن نؤكد أن مستودعًا/مركز توزيع تابعًا للوكالة تعرض للقصف. ليس لدينا حتى الآن مزيد من المعلومات حول ما حدث بالضبط"، قبل أن تضيف "هناك عدد من الجرحى".
من جانبها، قالت وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع إن أربعة أشخاص قتلوا في قصف استهدف المستودع المعروف باسم "ويرهاوس" في حي الجنينة وسط رفح.
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