الأونروا تعلن سقوط جرحى في ضربة استهدفت أكبر مستودعاتها في رفح

قالت جولييت توما المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لفرانس برس إن مركزًا لتوزيع الدقيق تابعًا للوكالة تعرض للقصف في رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت توما "يمكننا أن نؤكد أن مستودعًا/مركز توزيع تابعًا للوكالة تعرض للقصف. ليس لدينا حتى الآن مزيد من المعلومات حول ما حدث بالضبط"، قبل أن تضيف "هناك عدد من الجرحى".

من جانبها، قالت وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع إن أربعة أشخاص قتلوا في قصف استهدف المستودع المعروف باسم "ويرهاوس" في حي الجنينة وسط رفح.

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