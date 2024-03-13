الهلال الأحمر الإماراتي يهدي حقائب مدرسية لأطفال مدارس في قضاء الأزرق الأردني



استمرارا للنهج الإنساني الذي تتتبعه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ،وفي أول أيام شهر رمضان الفضيل ، سـلّم نائب قائد فريق الإغاثة الإماراتي سعادة / يوسف عبدالله الهرمودي ، ومتطوعي فريق الإغاثة الإماراتي، حقائب مدرسية تحتوي على قرطاسية للطلبة الأيتام في مدرستي اليرموك والعين البيضاء في الأزرق الشمالي التابع لمحافظة الزرقاء الأردنية.

تم تسليم الحقائب بحضور مدير قضاء الأزرق عطوفة / سامي الخلايلة الذي عبر عن الشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ولدولة الإمارات العربية المتحدة قائلا : نيابة عن أبناء المجتمع المحلي في قضاء الأزرق ، أتقدم اليكم بالشكر و التقدير على الدعم المتواصل وتفقدكم الأحوال في قضاء الأزرق و على هذه المبادرة تجاه أطفال مدارس فضاء الأزرق.

و استهل توزيع الحقائب بطلبة مدرسة اليرموك الأساسية المختلطة وبمشاركة مديرة المدرسة أسماء الشومري ، التي أعربت بدورها عن امتنانها وشكرها لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي .

تلاها تسليم الطلبة بمدرسة العين البيضاء الأساسية المختلطة وبحضور مديرها ساير الزيادي ، الذي أعرب عن شكره لاهتمام الهيئة وفريق الإغاثة الإماراتي بالمدرسة ، حيث سبق هذا التبرع ، إهداء المدرسة "كرفانتين" - بيوت متنقلة - ، ليستفاد منها كفصول دراسية للطلبة .

جدير بالذكر أن عمل فريق الإغاثة الإماراتي لا يقتصر على تقديم الخدمات للاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني بمريجيب الفهود ، بل يتعداها في المساهمة بعمل الخير ودعم الأسر والمجتمع المحلي في المملكة.

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