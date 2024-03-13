منها بيت نجم ريال مدريد.. الشرطة الإسبانية تفكّك عصابة تستهدف منازل لاعبي كرة القدم

(MENAFN
- Al-Bayan)
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عصابة سطو استهدفت عقارات فاخرة في مدريد، من بينها منازل للاعبين بارزين في دوري كرة القدم، بحسب ما أعلنت الأربعاء.
وأوقف ستة متهمين بـ"ثماني عمليات سطو على المنازل منذ يوليو 2022"، بحسب بيان الشرطة.
وقالت مصادر من الشرطة إن من بين المنازل المستهدفة، منزل جناح ريال مدريد البرازيلي الدولي رودريغو بالاضافة الى الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو لاعب رايو فايكانو.
ورفضت الكشف عما اذا كان المزيد من لاعبي كرة القدم متأثرين بهذه القضية.
وجاء في البيان انه لتحديد أهدافهم "كان اللصوص يدققون في وسائل التواصل الاجتماعي، يدرسون صور وفيديوهات ينشرها اللاعبون واصدقاؤهم وعائلاتهم من داخل تلك المنازل".
أتاح لهم هذا الأمر تحديد الأشياء الثمينة ومكان وجودها، كما سهّلت عليهم وسائل التواصل الاجتماعي التعرف إلى توقيت وجود المالكين في المنزل.
كانوا يزورون المواقع لالقاء نظرة عليها من الخارج ولدراسة أنظمة الأمان المستخدمة وتحديد أفضل طريقة للدخول.
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