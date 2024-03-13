منها بيت نجم ريال مدريد.. الشرطة الإسبانية تفكّك عصابة تستهدف منازل لاعبي كرة القدم

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عصابة سطو استهدفت عقارات فاخرة في مدريد، من بينها منازل للاعبين بارزين في دوري كرة القدم، بحسب ما أعلنت الأربعاء.

وأوقف ستة متهمين بـ"ثماني عمليات سطو على المنازل منذ يوليو 2022"، بحسب بيان الشرطة.

وقالت مصادر من الشرطة إن من بين المنازل المستهدفة، منزل جناح ريال مدريد البرازيلي الدولي رودريغو بالاضافة الى الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو لاعب رايو فايكانو.

ورفضت الكشف عما اذا كان المزيد من لاعبي كرة القدم متأثرين بهذه القضية.

وجاء في البيان انه لتحديد أهدافهم "كان اللصوص يدققون في وسائل التواصل الاجتماعي، يدرسون صور وفيديوهات ينشرها اللاعبون واصدقاؤهم وعائلاتهم من داخل تلك المنازل".

أتاح لهم هذا الأمر تحديد الأشياء الثمينة ومكان وجودها، كما سهّلت عليهم وسائل التواصل الاجتماعي التعرف إلى توقيت وجود المالكين في المنزل.

كانوا يزورون المواقع لالقاء نظرة عليها من الخارج ولدراسة أنظمة الأمان المستخدمة وتحديد أفضل طريقة للدخول.

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