هل يخلف مانشيني؟ السعودية تفتح أبوابها أمام جوزيه مورينيو

بات جوزيه مورينيو مدرب روما السابق، مرشحًا محتملًا لقيادة المنتخب السعودي حال فشل روبرتو مانشيني.

وأقيل مورينيو من تدريب روما يناير الماضي، وحتى الآن لم يبدأ تجربة جديدة، رغم ارتباط اسمه بتدريب عدة فرق أوروبية وسعودية.

وزاد مورينيو التكهنات بعدما زار السعودية لحضور عدة فعاليات ضمن موسم الرياض، أبرزها قمة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر، الأسبوع الماضي.

وذكر الصحفي الإنجليزي الشهير بن جاكوبس، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، أن زيارة مورينيو إلى السعودية شهدت اجتماعه بعدد من الشخصيات الرياضية المؤثرة في المملكة.

وأضاف "صانعو القرار في السعودية يرغبون في التعاقد مع مورينيو لتدريب أحد أندية صندوق الاستثمارات، أو حتى من أجل تدريب منتخب السعودية حال فشل مانشيني".

لكن بن جاكوبس أشار إلى أن المسؤولين لا يتعجلون هذه الخطوة، وأن الصفقة قد لا تتم في صيف 2024.

وكان مانشيني فشل في قيادة المنتخب السعودي لاستعادة لقب كأس أمم آسيا 2023، إذ اكتفى ببلوغ الدور ثمن النهائي، قبل الخروج على يد كوريا الجنوبية بركلات الترجيح.

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