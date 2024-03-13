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رغم القيود المفروضة.. روسيا تطالب بعدم مقاطعة أولمبياد باريس

3/13/2024 9:18:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

طالب وزير الرياضة الروسي أوليج ماتيتسين بعدم مقاطعة أولمبياد باريس الصيف المقبل، رغم القيود المفروضة على رياضييها بسبب أزمة أوكرانيا.

وقال الوزير: "لا يجب أن نبتعد، ننغلق على أنفسنا أو نقاطع هذه المنافسات"، وأضاف بحسب وكالة تاس الحكومية "علينا أن نحافظ قدر الإمكان على إمكانية الحوار والمشاركة في المسابقات".

وكانت روسيا ندّدت في ديسمبر الماضي بحملة تهدف إلى "تحييد" لأفضل رياضييها المطالبين بالمشاركة في أولمبياد باريس تحت علم محايد وبشروط اعتبرتها "مهينة" من اللجنة الأولمبية الدولية.

جاء ذلك بعد أن وضعت الأولمبية الدولية حدًا لتسعة أشهر من الترقب، بمنحها الضوء الأخضر للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة تحت علم محايد في الأولمبياد بشروط صارمة، أبرزها مشاركة الرياضيين "الفرديين المحايدين" الذين تمكنوا من تجاوز التصفيات ولا يدعمون ما تفعله روسيا ضد أوكرانيا.

وأكمل ماتيتسين: "موسكو لا يمكنها تقديم توصيات عامة لكل رياضييها لأن كل اتحاد رياضي دولي له مقاييس مختلفة".

وأردف: "البعض يحظر المشاركة بشكل كامل، البعض الآخر يترك حق المشاركة بشكل محايد".

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