رغم القيود المفروضة.. روسيا تطالب بعدم مقاطعة أولمبياد باريس

(MENAFN
- Al-Bayan)
طالب وزير الرياضة الروسي أوليج ماتيتسين بعدم مقاطعة أولمبياد باريس الصيف المقبل، رغم القيود المفروضة على رياضييها بسبب أزمة أوكرانيا.
وقال الوزير: "لا يجب أن نبتعد، ننغلق على أنفسنا أو نقاطع هذه المنافسات"، وأضاف بحسب وكالة تاس الحكومية "علينا أن نحافظ قدر الإمكان على إمكانية الحوار والمشاركة في المسابقات".
وكانت روسيا ندّدت في ديسمبر الماضي بحملة تهدف إلى "تحييد" لأفضل رياضييها المطالبين بالمشاركة في أولمبياد باريس تحت علم محايد وبشروط اعتبرتها "مهينة" من اللجنة الأولمبية الدولية.
جاء ذلك بعد أن وضعت الأولمبية الدولية حدًا لتسعة أشهر من الترقب، بمنحها الضوء الأخضر للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة تحت علم محايد في الأولمبياد بشروط صارمة، أبرزها مشاركة الرياضيين "الفرديين المحايدين" الذين تمكنوا من تجاوز التصفيات ولا يدعمون ما تفعله روسيا ضد أوكرانيا.
وأكمل ماتيتسين: "موسكو لا يمكنها تقديم توصيات عامة لكل رياضييها لأن كل اتحاد رياضي دولي له مقاييس مختلفة".
وأردف: "البعض يحظر المشاركة بشكل كامل، البعض الآخر يترك حق المشاركة بشكل محايد".
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