لاتسيو يعلن رحيل ماوريسيو ساري

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي لاتسيو، اليوم الأربعاء، رحيل ماوريسيو ساري من منصب المدير الفني لفريق الكرة الأولة.
وكانت تقارير عديدة أشارت إلى أن ساري تقدم باستقالته شفهيًا لإدارة النادي، عقب الخسارة أمام أودينيزي بنتيجة 1/2، الإثنين الماضي.
وقال لاتسيو في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعلن النادي أن ماوريسيو ساري تقدم باستقالته من منصبه كمدرب للفريق الأول، النادي يشكر المدرب على الأهداف التي حققها والعمل الذي قام به، متمنيين له التوفيق على المستوى الإنساني والمهني".
وأتم البيان: "في الوقت ذاته، يعلن النادي أنه قرر تكليف جيوفاني مارتوتشيللو ليكون مدربًا مؤقتًا للفريق".
ويمر لاتسيو بفترة من النتائج السلبية، حيث ودع منافسات دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الأسبوع الماضي، كما يعاني لاتسيو بالدوري الإيطالي حيث يحتل المركز التاسع برصيد 40 نقطة بفارق 11 نقطة عن المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.
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