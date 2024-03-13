لاتسيو يعلن رحيل ماوريسيو ساري

أعلن نادي لاتسيو، اليوم الأربعاء، رحيل ماوريسيو ساري من منصب المدير الفني لفريق الكرة الأولة.

وكانت تقارير عديدة أشارت إلى أن ساري تقدم باستقالته شفهيًا لإدارة النادي، عقب الخسارة أمام أودينيزي بنتيجة 1/2، الإثنين الماضي.

وقال لاتسيو في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعلن النادي أن ماوريسيو ساري تقدم باستقالته من منصبه كمدرب للفريق الأول، النادي يشكر المدرب على الأهداف التي حققها والعمل الذي قام به، متمنيين له التوفيق على المستوى الإنساني والمهني".

وأتم البيان: "في الوقت ذاته، يعلن النادي أنه قرر تكليف جيوفاني مارتوتشيللو ليكون مدربًا مؤقتًا للفريق".

ويمر لاتسيو بفترة من النتائج السلبية، حيث ودع منافسات دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الأسبوع الماضي، كما يعاني لاتسيو بالدوري الإيطالي حيث يحتل المركز التاسع برصيد 40 نقطة بفارق 11 نقطة عن المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

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