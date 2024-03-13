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رغم إعلان رحيله.. برشلونة يلمح لرغبته في استمرار تشافي

3/13/2024 9:18:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

علق رافا يوستي نائب رئيس برشلونة، على مستقبل تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني، بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصعد برشلونة لربع نهائي دوري الأبطال، عقب إقصاء نابولي، بنتيجة 4-2 بمجموع المباراتين.

وكان تشافي أكد رحيله عن برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري، وذلك في أعقاب خسارة الفريق للقبي السوبر الإسباني وكأس إسبانيا، وتضاؤل فرص حفاظه على لقب الليغا.

وقال يوستي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أحترم تشافي وقراره، إنه يعرف ما أفكر فيه، وسنرى ما سيحدث".

وعن الأسماء المطروحة لقيادة برشلونة، رفض يوستي التعليق وقال: "أنا حقًا أحب تشافي هيرنانديز".

وأشاد يوستي باللاعبين الشباب مثل لامين يامال وباو كوبارسي، وقال: "هؤلاء الشباب هم مثال على العمل الرائع الذي تقوم به الأكاديمية".

وأضاف: "نحن ممتنون لتشافي ومساعديه لثقتهم في اللاعبين الصغار، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، فقد جعلونا نستمتع بهذه الطريقة".

وختم: "لقد كانت ليلة خاصة بالنسبة لنا جميعًا، التأهل إلى ربع النهائي كان هدفًا تم تحديده، إنه أمر مهم جدًا للنادي".

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