عبر أثير إذاعة الأولى ... قايلة جوازات دبي

تتابع إذاعة "الأولى"، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، للموسم الثاني على التوالي، بث برنامج "قايلة جوازات دبي" بالتعاون مع الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي، طيلة شهر رمضان المبارك، يُقدم البرنامج سالم محمد، من الساعة 14:00 إلى 16:00،

وتُقدم فيه الإدارة، مجموعة من الجوائز المادية بشكل يومي، بالإضافة إلى جائزة قيمة كل يوم خميس، وذلك من خلال مجموعة من الأسئلة، تهدف إلى إحياء روح التراث الإماراتي الأصيل، والتعرف على ثقافة الدولة وحضارتها وإنجازاتها وجهودها في المبادرات والمشاريع المستقبلية، إضافة إلى أسئلة تعريفية عن خدمات الإدارة، يتم نشرها عبر حسابات قنوات التواصل الإجتماعي لإذاعة الأولى، وإقامة دبي

.“aloulafm”

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” gdrfa dubai”

محتوى جديد



ويأتي البرنامج في موسمه الثاني في إطار ومحتوى جديد، ليوثق التعاون بين إذاعة الأولى والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث يتم تقديم مجموعة من الجوائز المادية القيمة، وتتنوع أسئلة البرنامج ما بين التراث، البيئة والاستدامة، والمبادرات الاجتماعية، وينفرد البرنامج في موسمه الحالي باستضافته مسؤولين من مختلف الجهات الحكومية بهدف التعريف بدورها

في مجال المساهمات المجتمعية، وكذلك الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الاستدامة بالتزامن مع عام الاستدامة، والمبادرات التي أطلقتها مختلف الجهات لتحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.



كما يضيء البرنامج على ثمرة التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة ومن بينها وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وأمن المنافذ ودبي الصحية، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والعديد من الهيئات والمؤسسات الأخرى، في بناء دور تكاملي بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومختلف الجهات المعنية لتقديم خدمات متكاملة بهدف تحقيق سعادة المتعاملين.



ويستضيف البرنامج طيلة شهر رمضان المبارك، ضيوفًا من الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي، بالإضافة إلى عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تتشارك وتتعاون في تقديم الخدمات معها، لاطلاع المجتمع على أهم وآخر الخدمات والمشاريع، حيث حلّت دبي الرقمية، ضيفًا على البرنامج لتتحدث عن أهم وآخر المبادرات التي أطلقتها بهدف تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقليص الإجراءات والوقت في الحكومة الاتحادية.



كما يستعرض "قايلة جوازات دبي" على إذاعة الأولى عبر ترددها 107.4 إف إم، عدد من الحالات الاجتماعية، من خلال استضافته مسؤولين مختصين لمعالجة مثل هذه الظواهر، للإشارة على مدى أهمية المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على العادات والتقاليد الأصيلة في المجتمع وإلى أي حد قادرة إذا ما تكاتفت جهود كافة الجهات المساندة المختصة، والمجتمع في احتواء هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع الإماراتي بشكل أسهل ومتكامل وبروح الفريق الواحد.



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