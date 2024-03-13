على رأسهم مودريتش.. 6 لاعبين يرحلون عن ريال مدريد بنهاية الموسم

أصبح هناك 6 لاعبين مهددين بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك 4 لاعبين تنتهي عقودهم بحلول صيف 2024، وهم لوكا مودريتش وتوني كروس وناتشو فرنانديز ولوكاس فاسكيز، بينما يلعب الثنائي خوسيلو ماتو وكيبا أريزابالاجا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة، إلى موقف كل لاعب على حدة، خاصة في ظل الشائعات التي ربطتهم جميعًا بالرحيل.

وعن لوكا مودريتش البالغ من العمر 38 عامًا، قالت إنه لا يفكر في الاعتزال، وكل شيء يشير إلى أنه سيكون على استعداد للبقاء لعام آخر، لكن يبدو أن ريال مدريد لا ينوي التجديد له، ويحظى أسطورة الميرنغي باهتمام الأندية الكبرى في السعودية.

أما توني كروس، يعد الألماني البالغ من العمر 34 عامًا لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، ويريد الريال أن الإبقاء على اللاعب لموسم آخر، لكن تصرفات كروس نفسه تتسم بالغموض، لدرجة أنه يمكن أن يتخذ قرارًا بالاعتزال.

وعلى الرغم من أنه يبدو أنه لن يفعل ذلك، لكن كروس يمكن أن يفعل أي شيء.

وكان ناتشو فرنانديز البالغ من العمر 34 عامًا قريبًا بالفعل من مغادرة ريال مدريد الموسم الماضي، لكن انتهى به الأمر بالتجديد، والآن يتكرر نفس الموقف وسيتقبل ريال مدريد قراره سواء أراد البقاء أو الرحيل.

وسيبلغ لوكاس فاسكيز 33 عامًا في يوليو المقبل، وكان قريبًا بالفعل من مغادرة ريال مدريد عام 2021، في آخر تجديد له، وسيكون الريال سعيدًا باستمراريته، ويبدو أن اللاعب ملتزم أيضًا بالبقاء في ريال مدريد.

أما خوسيلو الذي سيبلغ 34 عامًا 27 مارس المقبل، يلعب على سبيل الإعارة من إسبانيول حتى 30 يونيو، ويجب على ريال مدريد دفع 1.5 مليون يورو للاحتفاظ به، ويبدو أن النادي لديه نية دفع المبلغ لاستمرار المهاجم.

ووصل حارس المرمى كيبا أريزابالاجا البالغ من العمر 29 عامًا على سبيل الإعارة من تشيلسي بعد إصابة تيبو كورتوا، لكنه جلس بديلًا للحارس أندري لونين.

وكل شيء يشير إلى أن كيبا سيعود إلى تشيلسي في الصيف، لأن الريال ليس على استعداد لدفع 20 مليون يورو للإبقاء عليه.

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