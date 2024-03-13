وفاة أكبر أبناء الجنرال ديغول عن 102 عام

توفي الأدميرال فيليب ديغول، الابن الأكبر للجنرال ديغول، عن عمر يناهز 102 عام في باريس، بحسب ما أفادت عائلته .

وقال ابنه إيف ديغول "لقد توفي ليل الثلاثاء الأربعاء في المؤسسة الوطنية ليزانفاليد حيث كان يقيم منذ عامين".

ولد فيليب ديغول في 28

ديسمبر 1921 في باريس، وهو طالب سابق في الأكاديمية البحرية، وانضم إلى القوات البحرية الفرنسية الحرة في العام 1940.

وشارك كحامل راية في الحملات في شمال الأطلسي حتى العام 1944، ثم في الحملة الفرنسية (1944-1945) في فرقة لوكلير، والتي أدت إلى تحرير البلاد من النازية.

وهو أكبر أبناء ديغول الثلاثة وكان عضوا في مجلس الشيوخ عن باريس بين عامي 1986 و2004.

كرس نفسه للحفاظ على ذكرى والده، ونشر العديد من الأعمال عن الجنرال، ومنها "ديغول والدي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في مجال النشر.

كتب الابن الآخر للأدميرال، بيير ديغول، على موقع التواصل الاجتماعي إكس "دعونا نحيي ذكرى الأب العظيم والفرنسي العظيم، الذي لم يكن إحساسه بالواجب يضاهيه إلا الأناقة والتواضع. الرؤية والشرف والبساطة، هذه هي الديغولية في نهاية المطاف".





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