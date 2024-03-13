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3 صفقات كبيرة على المشرق وجي إف إتش في سوق دبي بقيمة 833.4 مليون درهم

3/13/2024 9:18:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


شهد سوق سوق دبي المالي، اليوم، تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم "بنك المشرق" ومجموعة "جي إف إتش" المالية بقيمة إجمالية 833.4 مليون درهم لعدد 56.5 مليون سهم.

وبحسب بيانات سوق دبي، تم تنفيذ صفقة كبيرة على "بنك المشرق" بقيمة 782.1 مليون درهم لعدد 3.91 مليون سهم بسعر تنفيذ 200 درهم للسهم الواحد.

بينما تم تنفيذ صفقتين على "جي إف إتش" المالية الأولى على عدد 22.6 مليون سهم بقيمة 22.5 مليون درهم بسعر 0.995 درهم، والثانية لعدد 30 مليون سهم بقيمة 28.7 مليون درهم بسعر 0.959 درهم.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.

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