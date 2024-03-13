10 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية في ثالث جلسات رمضان



عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات، اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 10 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.581 تريليون درهم في جلسة أمس إلى 3.591 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.869 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و721.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة اليوم بواقع 7.84 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، 2.07 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.19 مليار درهم موزعة بواقع 1.009 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.179 درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 423.5 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24.4 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مرتفعاً بنسبة 0.16% بمكاسب 15.17 نقطة عند 9243.81 نقطة، وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.18% رابحاً نحو 16.84 نقطة ليقفل عند 9087.11 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.15% أو ما يعادل 6.47 نقطة ليغلق عند 4259.24 نقطة.

وتصدر سهم "جي إف إتش" الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 88.9 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 6% عند 1.06 درهم، تلاه "إعمار للتطوير" بسيولة 63.1 مليون درهم وأقفل عند 8.4 درهم بمكاسب 2.4%، ثم "إعمار العقارية" بسيولة 60.4 مليون درهم ليغلق دون تغيير عن مستوي 8.21 درهم.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 202.1 مليون درهم، وأغلق عند 399.7 درهم بارتفاع 0.0%، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 87.8 مليون درهم وأقفل عند 16 درهما بارتفاع 1.14%، ثم "أبوظبي الأول" مستقطباً 86.7 مليون درهم ليغلق عند 13.36 درهم بمكاسب 0.15%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز