الاحتلال يُخطر بهدم منزل في مخيم جنين ومستعرون يطلقون الرصاص صوب المنازل في جلبون

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منزل في مخيم جنين يعود لعائلة بركات.
وقال محمد أيمن محمد بركات للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال داهمت المنزل وسلّمته قرارا بهدم منزلهم المكون من طابقين والذي يؤوي 8 أفراد، وأمهلتهم 96 ساعة لـ"الاعتراض".
وأشار إلى أن والده ما زال معتقلا منذ 3 أشهر.
وفي جلبون شمال شرق جنين، أطلق مستعمرون الرصاص الحي، تجاه منازل المواطنين ومدرسة القرية.
وقال رئيس المجلس القروي إبراهيم أبو الرب لـلوكالة الرسمية، إن مستعمري "ميراف" المقامة فوق أراضي القرية، أطلقوا الرصاص تجاه المنازل والمدرسة الأساسية، بحماية جيش الاحتلال الذي اقتحم القرية.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية فقوعة.
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