الاحتلال يُخطر بهدم منزل في مخيم جنين ومستعرون يطلقون الرصاص صوب المنازل في جلبون

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منزل في مخيم جنين يعود لعائلة بركات.

وقال محمد أيمن محمد بركات للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال داهمت المنزل وسلّمته قرارا بهدم منزلهم المكون من طابقين والذي يؤوي 8 أفراد، وأمهلتهم 96 ساعة لـ"الاعتراض".

وأشار إلى أن والده ما زال معتقلا منذ 3 أشهر.

وفي جلبون شمال شرق جنين، أطلق مستعمرون الرصاص الحي، تجاه منازل المواطنين ومدرسة القرية.

وقال رئيس المجلس القروي إبراهيم أبو الرب لـلوكالة الرسمية، إن مستعمري "ميراف" المقامة فوق أراضي القرية، أطلقوا الرصاص تجاه المنازل والمدرسة الأساسية، بحماية جيش الاحتلال الذي اقتحم القرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية فقوعة.