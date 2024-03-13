الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ويحقق مع مواطنين ميدانيا

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، مدينة طولكرم، وتمركزت في شارع فرعون غرب المدينة.

وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، بتواجد أربع آليات لجيش الاحتلال في شارع فرعون، وهو المدخل الجنوبي للمدينة الذي يصلها بقرى الكفريات، وأعاقت حركة سير المركبات.

وأضافت أن جنود الاحتلال داهموا عددا من المحلات التجارية في المكان، وأخضعوا أصحابها والمتواجدين داخلها لتحقيق ميداني.