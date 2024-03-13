الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ويحقق مع مواطنين ميدانيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، مدينة طولكرم، وتمركزت في شارع فرعون غرب المدينة.
وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، بتواجد أربع آليات لجيش الاحتلال في شارع فرعون، وهو المدخل الجنوبي للمدينة الذي يصلها بقرى الكفريات، وأعاقت حركة سير المركبات.
وأضافت أن جنود الاحتلال داهموا عددا من المحلات التجارية في المكان، وأخضعوا أصحابها والمتواجدين داخلها لتحقيق ميداني.
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