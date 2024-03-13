كلاسيكو أوروبي محتمل بين ريال مدريد وبرشلونة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تأهلت أندية برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وآرسنال إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ولم يعد يتبقى سوى مباراتي إنتر وأتلتيكو، ودورتموند وآيندهوفن، لحسم آخر فريقين متأهلين.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن قرعة دوري أبطال أوروبا ستقام يوم الجمعة المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنيون السويسرية، كما أنه بالإضافة إلى مواجهات ربع النهائي، سيحدد المسار حتى المباراة النهائية في ويمبلي، يوم السبت 1 يونيو/ حزيران المقبل.

وأكدت الصحيفة، أنه لن تكون هناك أي قيود في القرعة، وستقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 9-10 و16-17 أبريل/ نيسان المقبل، بينما ستلعب مواجهات نصف النهائي يومي 30 أبريل/ نيسان و1 مايو/ أيار و7و8 مايو/ أيار المقبلين.

وأشارت الصحيفة، إلى مواجهة كلاسيكية محتملة بين برشلونة ريال مدريد للمرة الأولى في دوري الأبطال، منذ مباراة نصف النهائي في موسم 2010-11، والتي شهدت تأهل برشلونة لنهائي ويمبلي الشهير ضد مانشستر يونايتد.

وستكتمل مساء اليوم الأربعاء، مواجهات دور الـ16 بلقائي أتلتيكو مدريد وإنتر، وبوروسيا دورتموند وآيندهوفن.

وكان إنتر قد فاز ذهابًا على ملعبه بهدف دون رد، بينما تعادل دورتموند في هولندا بهدف لمثله.

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