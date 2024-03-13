تيك توك تطوّر تطبيقا جديدا لمشاركة الصور

MENAFN - Al Wakeel News)تعمل منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك على تطوير تطبيق جديد من شأنه السماح للمستخدمين بمشاركة الصور.



ومن المقرر أن تطرح المنصة تطبيقها المزعوم باسم TikTok Photos خلال وقتٍ قريب، وقد رُصدت الأكواد الخاصة به في الإصدار الأخير من تطبيق تيك توك الأساسي.



وتصف الإشارات الخفية التطبيق الجديد بأنه سيساعد المستخدمين على "الوصول إلى أشخاص آخرين ذوي تفكير مماثل يستمتعون بمنشورات الصور".



وسيتيح أحد الخيارات للمستخدمين إمكانية مزامنة منشورات الصور بين الملفات الشخصية للمستخدمين في التطبيق الأساسي والتطبيق الجديد.



وتشير الشفرات المصدرية المكتشفة إلى إطلاق التطبيق "قريبًا" دون الإفصاح عن موعد محدد.



وتعد منصة تيك توك أشهر المنصات على الإنترنت لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، وهي في طريقها إلى منافسة تطبيقات مشاركة الصور أيضًا مثل إنستاجرام اعتمادًا على الشعبية الجارفة له في معظم دول العالم.



وتثير تلك الأخبار وسط مشكلات ضخمة قد تعصف بمستقبل المنصة الرائجة، إذ تبحث الولايات المتحدة إمكانية حظر التطبيق أو فرض بيعه عبر قانون جديد بات إقراره وشيكًا.



وتعد منصة تيك توك واحدة من أسرع منصات الإنترنت نموًا، إذ أُطلقت عام 2016، ويزيد عدد مستخدميها حاليًا على مليار مستخدم، وما زالت تعتمد بنحو أساسي على أسلوب مقاطع الفيديو القصيرة مع انجه المنصة إلى تشجيع صناع المحتوى على نشر مقاطع الفيديو الطويلة.

