سامسونج تُتيح ميّزات Galaxy AI في المزيد من أجهزة Galaxy بفضل الإصدار الأحدث من واجهة One UI 6.1

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إتاحة ميّزات Galaxy AI على المزيد من طرازات أجهزة Galaxy، بفضل الإصدار الأحدث من واجهة One UI 6.1 المصممة لتعزيز إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المحمولة. واعتباراً من نهاية آذار 2024؛ سيتوفّر التحديث على سلسلة Galaxy S23 وS23 FE وZ Fold5 وZ Flip5 وTab S9. وتماشيًا مع سلسلة Galaxy S24 التي تم إطلاقها مؤخرًا، يعزز هذا الإصدار الجديد تجربة الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة من خلال استخدام نهج هجين يدمج الذكاء الاصطناعي على الجهاز والذكاء الاصطناعي القائم على السحابة.



وصرح الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الهواتف المتنقلة في سامسونج، تي إم روه، بالقول: "نسعى من خلال ميّزات Galaxy AI إلى تجاوز مجرد قيادة عصر جديد من الذكاء الاصطناعي المحمول؛ لنسهم في تمكين المستخدمين من خلال ضمان توفر الذكاء الاصطناعي بسهولة أكبر. يمثل هذا المرحلة الأولية من Galaxy AI، حيث نعتزم توسيع التجربة إلى أكثر من 100 مليون من مستخدمي Galaxy خلال عام 2024، والاستمرار في ابتكار طرق جديدة لإطلاق العنان للإمكانات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة."



قدرات اتصال عابرة للحدود

وبات الآن بإمكان المزيد من مستخدمي Galaxy الوصول إلى ميزات Galaxy AI التي صمّمت لتعزيز الاتصال والمتوفّرة في الطرز المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه الميزات القدرة على ضبط نغمة الرسالة وترجمة الرسائل بـ 13 لغة مختلفة باستخدام Chat Assist. كما يمكن لمستخدمي Galaxy استكشاف عالم من التواصل في الوقت الفعلي من خلال ميّزة الترجمة الفورية Live Translate، التي تقدم ترجمات صوتية ونصية للمكالمات الهاتفية. هذا وتتيح ميزة المترجم Interpreter للمستخدمين المشاركة في محادثات عامة مع الأفراد في الدول المختلفة أثناء السفر، حيث تعمل ميزة تقسيم الشاشة على إنشاء ترجمات نصية للمحادثات المباشرة.



إنتاجيّة غير مسبوقة

يضمن التكامل الشامل لـ Galaxy AI في منظومة Galaxy تجربة مستخدم سلسة في المهام اليومية على الطرازات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى مستويات أعلى من الكفاءة. وقد تم تحسين وظائف البحث من خلال ميّزة Circle to Search with Google، مما يوفّر نتائج بحث بسهولة عبر رسم دائرة على العنصر المستهدف، فيما تعمل ميزات أخرى مصممة لتحسين نمط الحياة، مثل Note Assist، على تمكين المستخدمين من إنشاء التنسيقات والملخصات وترجمة الملاحظات. في الوقت نفسه، تساعد ميزة Browsing Assist الأفراد على مواكبة أحدث المستجدات بسرعة أكبر من خلال إنشاء ملخصات شاملة للمقالات الإخبارية. وتعمل ميزة Transcript Assist على تبسيط عملية نسخ تسجيلات الاجتماعات وإنشاء الملخصات والترجمات.



أطلق العنان للفنان الذي بداخلك

تعمل سامسونج على تعزيز التزامها بإطلاق العنان للإمكانات الإبداعية للأفراد باستخدام Galaxy AI. ويقدم التحديث الأخير مجموعة من أدوات Galaxy AI التي تلهم حرية التعبير الإبداعي حتى بعد التقاط الصورة. فمن خلال استخدام ميزة التحرير التوليدي Generative Edit، يمكن للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تغيير حجم العناصر في الصور أو تغيير موضعها أو ضبطها بسهولة للحصول على اللقطة المثالية. كذلك، فإنه يمكن للمستخدمين تحسين أي صورة بسرعة وسهولة باستخدام ميّزة Edit Suggestion. ومع ميّزة الحركة البطيئة الفورية Instant Slow-mo التي يمكنها إنشاء إطارات إضافية لمقاطع الفيديو ذات الحركة البطيئة، والتقاط لحظات مليئة بالإثارة، لم يعد هناك حاجة إلى عمليات إعادة التصوير المتعددة.



ويمتد نهج الإبداع والتخصيص مع سامسونج إلى أبعد من ذلك، حيث أصبح تخصيص أجهزة Galaxy أكثر سهولة بفضل خلفيات الشاشة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على إبداعاتهم عبر الأجهزة المتنقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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